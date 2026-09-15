Bihar: जमुई में पूजा की खुशियां मातम में बदलीं, दो सगे भाइयों समेत तीन बच्चों की मौत; मची चीख पुकार

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बताया गया कि दोनों भाई अन्य लोगों के साथ तीज पूजा की प्रतिमा विसर्जन के लिए आहार के पास गए थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनके साथ मौजूद मंझले भाई ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला और सदर अस्पताल, जमुई ले गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।एक साथ दो बेटों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृत बच्चों के पिता शंकर चौधरी होमगार्ड जवान हैं और घटना के समय जमुई में ड्यूटी पर थे। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।दूसरी घटना चकाई प्रखंड की कियाजोरी पंचायत स्थित बलिया डाबर बालू घाट की है। यहां कर्मा पूजा के लिए बालू लेने गई आठ वर्षीय सीमा कुमारी गहरे और दलदली पानी में फंसकर डूब गई। उसके साथ मौजूद सहेलियों ने दुपट्टे की मदद से उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने नदी में उतरकर बच्ची की तलाश शुरू की। सूचना पर चंद्रमंडीह थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। हालांकि, स्थानीय मछुआरों की काफी मशक्कत के बाद करीब छह घंटे बाद बच्ची का शव बाहर निकाला गया।ये भी पढ़ें-बच्ची के पिता तारिणी साव ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे सीमा अन्य बच्चियों के साथ कर्मा पूजा के लिए बालू लाने नदी गई थी। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूबने के बाद लापता हो गई। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब छह घंटे बाद बच्ची का शव निकाला गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बालू उठाव के कारण घाट पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसा हुआ। इसे लेकर बालू संवेदक के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है।