फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News: sikandara mini gun factory busted three arrested munger weapon supply in jamui news

बिहार: सिकंदरा में जंगल के बीच चल रही थी मिनीगन फैक्ट्री, तीन गिरफ्तार; मुंगेर से जुड़ा हथियार सप्लाई का तार

Wed, 21 Oct 2026 06:26 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमुई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमुई Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Wed, 21 Oct 2026 06:26 PM IST
सार

जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिर्चा-पाठकचक के पास नहर किनारे जंगल में संचालित अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, फैक्ट्री से तैयार हथियारों की आपूर्ति मुंगेर से जुड़ी मांग के आधार पर की जाती थी।

विज्ञापन
Bihar News: sikandara mini gun factory busted three arrested munger weapon supply in jamui news
बरामद मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जमुई जिले में अवैध हथियार निर्माण और उसकी सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिकंदरा थाना क्षेत्र में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मिर्चा-पाठकचक के पास नहर किनारे जंगल में संचालित इस अवैध ठिकाने से जिंदा कारतूस, ड्रिल मशीन समेत हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को एसपी विश्वजीत दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की जानकारी दी।
विज्ञापन


एसपी ने बताया कि 20 अक्तूबर को सिकंदरा थाना कांड संख्या 283/2026 के सिलसिले में गिरफ्तार छोटू पासवान उर्फ टीनू कुमार (25), निवासी मिर्चा, थाना जमुई से पूछताछ की गई थी। पूछताछ में मिली जानकारी और उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने जंगल में छापेमारी कर अवैध हथियार निर्माण के ठिकाने का पता लगाया।
विज्ञापन


कार्रवाई के दौरान कथित फैक्ट्री संचालक जमशेद अली उर्फ तौफीक मलिक, निवासी आमीन, थाना जमुई तथा उसके सहयोगी डबलू कुमार, निवासी मिर्चा गांव, थाना सिकंदरा को गिरफ्तार किया गया। एसपी के अनुसार, दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और उनका संबंध मुंगेर से भी जुड़ा है। वहां से हथियारों की मांग मिलने पर आपूर्ति किए जाने की जानकारी सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बिहार: किसने फैलाई बच्चा चोरी की अफवाह? गांव वालों ने दो युवकों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा

मशीन और उपकरण जब्त
पुलिस ने घटनास्थल से .315 बोर के दो जिंदा कारतूस, एक ड्रिल मशीन, एक हैंड वाइस, एक मैगजीन फार्म, 12 साइकिल फार्म, पांच गोल रॉड, एक मशीन स्प्रिंग, तीन पीस चदरा, 12 हेक्सा ब्लेड, पांच वायर स्प्रिंग और तीन ड्रिल बिट सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध हथियार निर्माण का काम कब से चल रहा था और तैयार हथियार किन लोगों तक पहुंचाए जाते थे। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर हथियार निर्माण और सप्लाई नेटवर्क की अन्य कड़ियों का पता लगाया जा रहा है।

बरामद मिनी गन फैक्ट्री का सामग्री, गिरफ्तार युवक, प्रेस को जानकारी देते एसपी

बरामद मिनी गन फैक्ट्री का सामग्री, गिरफ्तार युवक, प्रेस को जानकारी देते एसपी

 

बरामद मिनी गन फैक्ट्री का सामग्री, गिरफ्तार युवक, प्रेस को जानकारी देते एसपी

बरामद मिनी गन फैक्ट्री का सामग्री, गिरफ्तार युवक, प्रेस को जानकारी देते एसपी

 

बरामद मिनी गन फैक्ट्री का सामग्री, गिरफ्तार युवक, प्रेस को जानकारी देते एसपी

बरामद मिनी गन फैक्ट्री का सामग्री, गिरफ्तार युवक, प्रेस को जानकारी देते एसपी

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed