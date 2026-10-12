बिहार: जैसलमेर में ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान गयाजी के अग्निवीर सुभाष ने तोड़ा दम

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जमुआराखुर्द गांव निवासी गया चौधरी और मनवा देवी के पुत्र सुभाष कुमार चौधरी भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में बहाल हुए थे। वर्ष 2023 में सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने देश सेवा की जिम्मेदारी संभाली। परिवार और गांव के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थीं। लेकिन किसे पता था कि देश की सेवा का सपना लेकर सेना में गया यह युवा इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देगा।मिली जानकारी के अनुसार, सुभाष जैसलमेर में ड्यूटी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि डीजल से संबंधित काम के दौरान मुंह से तेल खींचने की कोशिश में डीजल उनके पेट में चला गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अजमेर ले जाया गया, जहां करीब एक सप्ताह तक उनका उपचार चला। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।सुभाष के निधन से जमुआराखुर्द गांव सहित पूरे बांकेबाजार क्षेत्र में शोक की लहर है। माता-पिता ने अपने बेटे को देश सेवा के लिए सेना में भेजा था, लेकिन अब उनके सामने बेटे को खोने का असहनीय दुख है। गांव के लोग और क्षेत्रवासी शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। एक युवा सैनिक के असमय निधन से हर कोई मर्माहत है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुभाष कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर कल सुबह 10 बजे क्षेत्र में पहुंचेगा। उनके अंतिम दर्शन और विदाई के लिए स्थानीय लोगों के जुटने की संभावना है। क्षेत्रवासी अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देकर परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करेंगे। देश सेवा के लिए आगे आए सुभाष का यूं चले जाना पूरे इलाके के लिए अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिवार के प्रति लोगों ने संवेदना जताते हुए दिवंगत जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।