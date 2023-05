{"_id":"6463100e7b7fa059230b0ed7","slug":"facebook-love-story-bihar-continuous-rape-in-darbhanga-on-the-name-of-mithila-painting-training-2023-05-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar News : बुलाया मिथिला पेंटिंग सिखाकर नौकरी दिलाने को और बनाने लगा संबंध; सिंदूर का भी झांसा दिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दरभंगा में मिथिला पेंटिंग सिखाकर नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियों को बुलाने और उसके बाद उससे संबंध बनाने वाले एक फेसबुकिया फरेबी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में युवती ने दरभंगा के महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पक्षिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली युवती जो वर्तमान में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर रोड नंबर 8 में रहती थी, उसने महिला थाना में फरेबी प्रेमी के खिलाफ आवेदन दिया। आवेदन में उसने बताया कि सुभाष कुमार सिंह नाम के व्यक्ति से उसको फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। बातचीत के दौरान उसने युवती को मिथिला पेंटिग की ट्रेनिंग देने और नौकरी दिलाने का झांसा दिया। युवती सुभाष के झांसे में आकर पक्षिम बंगाल के आसनसोल से दरभंगा पहुंच गई। यहां आने के बाद सुभाष ने युवती को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर रोड नंबर 8 में एक किराये के मकान में रखा और लगातार उसके साथ अनैतिक रूप से संबंध बनाता रहा।झांसा देने का यह सिलसिला कई महीनों तक लगातार चलता रहा। अब जब युवती सुभाष से शादी के लिए दबाब बनाया तो सुभाष ने उस किराये के मकान के रूम में युवती को सिंदूर लगा कर कहा कि लो शादी हो गया अब निश्चिंत से रहो। लेकिन इस झांसा से लड़की मानने वाली नहीं थी। लड़की के द्वारा विरोध करने पर सुभाष अब खुलकर जान से मारने की धमकी देने लगा।महिला थानाध्यक्ष नुसरतजहां का कहना है कि नगर थाना क्षेत्र पुअर होम कैम्पस निवासी उमेश प्रसाद सिंह के पुत्र सुभाष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यवक शादीशुदा होने के बाद भी कई लड़कियों को झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। हालांकि पहली पत्नी अन्य लड़कियों को थाना में शिकायत दर्ज कराने से मना कर रही थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी सुभाष युवती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।