बिहार: दरभंगा में पिता ने हसुआ से गला रेतकर पांच साल के बेटे को मार डाला, पत्नी पर भी किया जानलेवा हमला
दरभंगा के सकतपुर थाना क्षेत्र में एक पिता ने हसुआ से गला रेतकर पांच साल के बेटे की हत्या कर दी। उसने पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया और खुद को जख्मी कर लिया। गंभीर हालत में दंपती डीएमसीएच रेफर हैं।
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दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के दरगाह टोला में एक पिता ने अपने पांच साल के बेटे की हसुआ से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया और खुद के गले पर वार कर आत्महत्या की कोशिश की। घटना में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है।
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घटना शेरपुर नारायणपुर पंचायत के दरगाह टोला की है। मृत बच्चे की पहचान आर्यन कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल हत्या और हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस घायलों की स्थिति में सुधार होने के बाद उनसे पूछताछ कर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी।