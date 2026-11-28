दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के दरगाह टोला में एक पिता ने अपने पांच साल के बेटे की हसुआ से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया और खुद के गले पर वार कर आत्महत्या की कोशिश की। घटना में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है।

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