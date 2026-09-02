बिहार: खेत देखने गए युवक की हत्या, पुल के नीचे झाड़ियों में मिला शव; आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

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पुलिस की मानें तो मृतक के शरीर पर अब तक कोई गंभीर जख्म के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है। पुलिस लोगों को समझा-बुझाकर सड़क जाम खुलवाने में लगी है। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा जा रहा है।मृतक के पिता शत्रुघ्न यादव ने बताया कि बुधवार की सुबह उनका बेटा खेत देखने के लिए गया था। जब वह काफी देर तक खेत से नहीं लौटा तो वे उसे खोजने के लिए घर से निकले। खेत में उन्हें बेटे की चप्पल और मोबाइल फेंका हुआ मिला। इसके बाद खोजबीन करने पर शव पुल के नीचे झाड़ियों में फेंका हुआ मिला। उन्होंने बेटे की हत्या कर शव को फेंकने की बात कही है।ये भी पढ़ें-हत्या के बाद अपराधियों ने मृतक के शव को छुपाने की नीयत से लवानी पुल के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया। पुल के नीचे शव मिलने की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों ने प्रशासन के विरोध में नारे लगाते हुए सड़क जाम कर दिया।इस संबंध में बेनीपुर एसडीओपी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही बहेड़ा थाना के साथ कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया है। एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा।