बिहार: गाछी में मिला 10 साल के बच्चे का शव, शरीर पर चोट और कट के निशान; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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परिजनों के मुताबिक बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट और कट के निशान मिले हैं। आंख के पास भी चोट का निशान बताया गया है। घटनास्थल के आसपास खून के धब्बे मिलने की बात भी सामने आई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिवार ने आशंका जताई है कि बच्चे की हत्या करने के बाद शव को गाछी में फेंका गया होगा। हालांकि पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि हत्या की आशंका समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है।घटना की जानकारी मिलते ही विद्यापतिनगर थानाध्यक्ष सूरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसआई सलीम रजा, एएसआई रवि कुमार समेत पुलिस बल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली।घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल टीम ने भी बारीकी से जांच की। टीम ने मौके से अलग-अलग साक्ष्य और नमूने जुटाए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच से मौत की वजह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।बच्चा चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसके पिता कबाड़ी मजदूर का काम करते हैं। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में शोक के साथ आक्रोश का माहौल भी है। मुखिया लालबाबू दास, राकेश कुमार चौधरी समेत अन्य ग्रामीणों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। विद्यापतिनगर थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि बच्चे की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। पोस्टमार्टम, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।