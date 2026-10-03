बिहार: जीतन राम मांझी के जन्मदिन पर पर्यावरण का संदेश, संतोष सुमन बोले- हर कार्यकर्ता लगाए एक पौधा

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी के जन्मदिन को पार्टी ने इस बार पर्यावरण संरक्षण के संदेश से जोड़ने की पहल की है। बिहार सरकार के मंत्री और हम (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन ने मांझी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि जन्मदिन पर्यावरण संरक्षण की पहल से भी जुड़ सके।

राज्य और देश को अभी मांझी की जरूरत

डॉ. संतोष सुमन ने कहा कि आज जितिया का दिन है और इसी दिन जीतन राम मांझी का जन्म हुआ था। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस दिन को विशेष मानते हुए उन्होंने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मांझी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मांझी स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, क्योंकि अभी राज्य और देश को उनकी जरूरत है। सुमन ने कहा कि जीतन राम मांझी जिस बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और लोगों के बीच रहकर काम करते हैं, वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मांझी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद पार्टी के कामकाज के साथ कार्यकर्ताओं के लिए भी काफी मायने रखता है।

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हर कार्यकर्ता लगाए कम से कम एक पौधा

जन्मदिन पर पौधरोपण अभियान की जानकारी देते हुए संतोष सुमन ने कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। उनका कहना है कि आज लगाया गया पौधा आने वाले वर्षों में पेड़ बनेगा और मांझी के जन्मदिन की याद से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से फलदार और छायादार पौधे लगाने का आग्रह किया। सुमन के मुताबिक, इससे जन्मदिन का आयोजन केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी समाज तक पहुंचेगा।

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पार्टी के लिए उत्साह और उल्लास का दिन

संतोष सुमन ने कहा कि जीतन राम मांझी का जन्मदिन उनके परिवार और पार्टी के लिए उत्साह और उल्लास का अवसर है। उन्होंने कहा कि किसी खास दिन को पौधरोपण जैसे उपयोगी काम से जोड़ने का फायदा आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। उन्होंने अंत में जीतन राम मांझी को दोबारा जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके स्वस्थ जीवन, सुख-समृद्धि तथा लंबी आयु की कामना की।