बिहार: चिराग का राहुल गांधी पर हमला, बोले- कांग्रेस ने कभी संविधान व बाबा साहेब आंबेडकर का सम्मान नहीं किया

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनके परिवार और पार्टी के नेताओं पर संविधान और उसके निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जेब में संविधान' वाली टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने संविधान के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया है।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालने के बाद संविधान की प्रति के सामने नतमस्तक होकर उसे प्रणाम किया था। उन्होंने देश को यह संदेश दिया था कि शासन व्यवस्था संविधान के आधार पर चलेगी। पासवान ने कहा, "यह संविधान ही है, जिसके माध्यम से बाबा साहेब आंबेडकर ने गरीबों को आवाज दी।"

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उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी ओर राहुल गांधी संविधान के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी प्रति जेब में लेकर घूमते हैं और जब चाहें, उसे लोगों के सामने निकालकर दिखाते हैं। संविधान कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे सार्वजनिक रूप से लहराया जाए। राहुल गांधी और उनके परिवार ने कभी संविधान और उसके निर्माता का सम्मान नहीं किया।

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लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख पासवान ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी की पार्टी ने ही बाबा साहेब आंबेडकर को चुनाव में हराने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने 1989 में वीपी सिंह सरकार को मनाकर संसद भवन में आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। पासवान के मुताबिक, इससे पहले तक सत्ता में रही कांग्रेस ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की थी।

परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण पर भी रखी राय

केंद्रीय मंत्री से मोदी सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाकर विवादित परिसीमन विधेयक लाने की अटकलों और पहले पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की संभावनाओं के बारे में भी सवाल किया गया।

इस पर पासवान ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर कुल सीटों का एक तिहाई करना है, वह भी पुरुषों के निर्वाचित होने वाली सीटों को प्रभावित किए बिना। उन्होंने कहा कि परिसीमन विधेयक में सभी राज्यों में सांसदों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी है, ताकि कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को नुकसान न हो।



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पासवान ने दावा किया कि इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के कई सांसदों को भी कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सांसदों ने अनौपचारिक बातचीत में इस पर सहमति जताई है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तर्कसंगत बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद में बहस से बच रही है, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर 'मॉक पार्लियामेंट' आयोजित कर रही है। पासवान ने यह टिप्पणी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के महाभियोग की मांग को लेकर हाल ही में आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में की।