{"_id":"627c38ad813ce86c392c1bd0","slug":"bihar-fertility-rate-decreased-health-minister-mangal-pandey-said-more-will-have-reduced-for-development","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार: राज्य की प्रजनन दर घटी, स्वास्थ्य मंत्री बोले- विकास के लिए अभी और घटाने की जरूरत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 12 May 2022 03:59 AM IST