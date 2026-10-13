बिहार: पटना में बाइक सवार जीजा-साले की मौत, हादसे के बाद NH-30 पर वाहनों की लंबी कतार

बिहार की राजधानी पटना के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पहाड़ी के पास मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे-30 (NH-30) पर सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुंगेर जिले के रहने वाले मंजय कुमार और अमरेश कुमार के रूप में हुई है। दोनों रिश्ते में जीजा-साले थे। हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान छोटी पहाड़ी के पास वे सड़क हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना कैसे हुई और इसमें किस वाहन की भूमिका थी, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

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हादसे के बाद एक मृतक की जेब से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की एजेंसी अमन कंस्ट्रक्शन का आईकार्ड बरामद हुआ। इसी आईकार्ड के आधार पर मृतकों की पहचान से संबंधित जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलने पर जीरो माइल यातायात थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) भेज दिया गया।दुर्घटना में दो युवकों की मौत के बाद NH-30 पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। इसके कारण अपने गंतव्य की ओर जा रहे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे मरीजों और उनके परिजनों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। समय पर अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों को भी रास्ते में रुकना पड़ा। वहीं, अन्य यात्रियों को भी लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ा।NH-30 पटना के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस मार्ग पर सड़क हादसे के बाद यातायात बाधित होने से बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को हुई इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल, हादसे में जीजा-साले की मौत से उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।