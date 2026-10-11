टिप्स: बाइक की चेन से आ रही है खटखट की आवाज? नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, तुरंत करें इन तीन चीजों की जांच

क्या आपकी बाइक चलाते समय चेन से खटखट या घर्र-घर्र की आवाज आ रही है? अगर हां, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। क्योंकि बाइक की चेन इंजन से मिलने वाली पावर को पिछले पहिये तक पहुंचाने में इसका खास रोल होता है। ऐसे में चेन में गंदगी जमा होने, लुब्रिकेशन की कमी से आवाज आने लगती है। समय पर इसकी जांच नहीं करने पर चेन और स्प्रोकेट को नुकसान पहुंच सकता है।

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