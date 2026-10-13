इटली का VLF स्ट्राडा इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च: 250 किमी तक की रेंज का दावा, कितनी है कीमत?

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वेरिएंट और कीमतें: यह स्कूटर दो वेरिएंट्स- City और Max में उतारा गया है। VLF Strada City: 1,20,000 रुपये (एक्स-शोरूम) VLF Strada Max: 1,55,500 रुपये (एक्स-शोरूम)

यह स्कूटर दो वेरिएंट्स- City और Max में उतारा गया है। बैटरी पैक, चार्जिंग और परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस के मोर्चे पर इस स्कूटर को काफी दमदार बनाया गया है: मोटर और पावर: दोनों वेरिएंट्स में हब-माउंटेड ब्रशलेस डीसी (BLDC) मोटर दी गई है, जो 4.8 kW (6.43 bhp) की पीक पावर और 34 Nm का टॉर्क जनरेट करती है।

दोनों वेरिएंट्स में हब-माउंटेड ब्रशलेस डीसी (BLDC) मोटर दी गई है, जो 4.8 kW (6.43 bhp) की पीक पावर और 34 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। विज्ञापन बैटरी और रेंज: City वेरिएंट: इसमें सिंगल रिमूवेबल 2.16 kWh लिथियम आयरन फास्फेट (LFP) बैटरी मिलती है, जिससे 130 किमी तक की IDC सर्टिफाइड रेंज मिलती है। इसे चार्ज होने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। विज्ञापन विज्ञापन Max वेरिएंट: इसमें दो बैटरी यूनिट्स मिलती हैं, जिनकी कुल क्षमता 4.32 kWh है। यह सिंगल चार्ज में 250 किमी तक की रेंज देने का दावा करती है, और इसे फुल चार्ज होने में 6 घंटे का समय लगता है। बैटरी और मोटर दोनों को IP67 रेटिंग मिली हुई है।

राइडिंग मोड्स और स्पीड: इसमें तीन मोड्स- इको, सिटी और स्पोर्ट मिलते हैं। इको मोड में टॉप स्पीड 45 किमी प्रति घंटा, सिटी मोड में 65 किमी प्रति घंटा और स्पोर्ट मोड में यह स्कूटर 85 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। डिजाइन, डाइमेंशन और हार्डवेयर में क्या खास है? स्पोर्टी लुक और डाइमेंशंस: इसमें शार्प एप्रन, स्प्लिट-सीट लेआउट, ट्विन-प्रोजेक्टर हेडलैंप और आगे एक लंबी विंडशील्ड दी गई है। इसकी सीट की ऊंचाई 780 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm है। छोटे बैटरी पैक वाले City वेरिएंट का कर्ब वजन महज 98 किलोग्राम है।

इसमें शार्प एप्रन, स्प्लिट-सीट लेआउट, ट्विन-प्रोजेक्टर हेडलैंप और आगे एक लंबी विंडशील्ड दी गई है। इसकी सीट की ऊंचाई 780 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm है। छोटे बैटरी पैक वाले City वेरिएंट का कर्ब वजन महज 98 किलोग्राम है। यूनिक व्हील सेटअप: इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका पहिया सेटअप है। यह आगे 16-इंच और पीछे 14-इंच के बड़े ट्यूबलेस टायर्स पर चलता है, जो पारंपरिक स्कूटरों के मुकाबले बेहतर स्थिरता प्रदान करते हैं।

इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका पहिया सेटअप है। यह आगे 16-इंच और पीछे 14-इंच के बड़े ट्यूबलेस टायर्स पर चलता है, जो पारंपरिक स्कूटरों के मुकाबले बेहतर स्थिरता प्रदान करते हैं। सस्पेंशन और ब्रेकिंग: आगे 31mm के टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे प्रीलोड-एडजस्टेबल ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे 240mm और पीछे 220mm के डिस्क ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) स्टैंडर्ड मिलता है। कैसे हैं फीचर्स और किन गाड़ियों से होगा मुकाबला? आधुनिक फीचर्स: इसमें 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, ऑल-LED लाइटिंग, की-लेस इग्निशन, USB टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स और पीछे एक बिल्ट-इन लगेज कैरियर रैक दिया गया है।

इसमें 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, ऑल-LED लाइटिंग, की-लेस इग्निशन, USB टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स और पीछे एक बिल्ट-इन लगेज कैरियर रैक दिया गया है। बाजार में मुकाबला: भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टक्कर TVS iQube 2.2, TVS Orbiter V1, Bajaj Chetak C2501, Ather Konarc और Vida VX2 जैसे लोकप्रिय मॉडल्स से होगी। परफॉर्मेंस के मोर्चे पर इस स्कूटर को काफी दमदार बनाया गया है:

इटली से जुड़ी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी वीएलएफ (VLF), जिसे वेलोसिफेरो (Velocifero) के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर VLF Strada लॉन्च कर दिया है। इसे भारत में Motohaus के जरिए लाया गया है। यह नया मॉडल कंपनी के पहले स्कूटर 'Tennis' की जगह लेगा।