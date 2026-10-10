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Hindi News ›   Automobiles News ›   Toyota Glanza Facelift Teaser Out Ahead of October 14 Launch: Check Expected Design, ADAS And Engine Specs

टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट के टीजर में क्या नए डिजाइन बदलाव नजर आए हैं?: 14 अक्तूबर को होगी लॉन्च, जानें डिटेल्स

Sat, 10 Oct 2026 10:16 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 10 Oct 2026 10:16 PM IST
सार

Toyota ने अपडेटेड Glanza का पहला टीजर जारी कर दिया है। इस फेसलिफ्ट मॉडल को भारत में 14 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जाना है। जानें इस कार की डिटेल्स।

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Toyota Glanza Facelift Teaser Out Ahead of October 14 Launch: Check Expected Design, ADAS And Engine Specs
Toyota Glanza Facelift Teaser - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा (Glanza Facelift) के आगामी फेसलिफ्ट मॉडल का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। कार को भारतीय बाजार में 14 अक्तूबर 2026 को लॉन्च किया जाना है।
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  • फ्रंट डिजाइन में बदलाव: जारी किए गए छोटे वीडियो क्लिप में मुख्य रूप से हैचबैक के फ्रंट हिस्से पर फोकस किया गया है। इसमें एक नया री-डिजाइन किया गया फ्रंट ग्रिल और टोयोटा के लोगो को बोनट के ठीक आगे शिफ्ट किया गया है।
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  • बलेनो से अलग पहचान: रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्लैंजा मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। हालांकि, टोयोटा अपनी इस हैचबैक को बलेनो से अलग और विशिष्ट पहचान देने के लिए अलग ग्रिल और बंपर ट्रीटमेंट देती है। टीजर में ग्रिल के पास सिल्वर एक्सेंट्स और नए फ्रंट बंपर की डिटेलिंग भी दिखाई देती है।
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केबिन के अंदर कौन-से नए फीचर्स और ADAS तकनीक मिलने की उम्मीद है?

केबिन का लेआउट पिछले मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन पिछले महीने अपडेट हुई बलेनो की तर्ज पर इसमें कई आधुनिक फीचर्स जोड़े जा सकते हैं:
  • प्रीमियम फीचर्स: इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लेरियन ऑडियो सिस्टम मिलने की संभावना है।
  • लेवल-2 ADAS: इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) का संभावित जुड़ना हो सकता है। इसके तहत ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक हाई-बीम असिस्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। हालांकि, टोयोटा ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह तकनीक किस वेरिएंट में मिलेगी।

 

इंजन और ट्रांसमिशन में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं?

परफॉर्मेंस और मैकेनिकल फ्रंट पर ग्लैंजा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है:
  • नया इंजन विकल्प: वर्तमान ग्लैंजा में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है। लेकिन इस फेसलिफ्ट में मारुति बलेनो की तरह ही 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। जो मारुति हैचबैक में लगभग 83 hp की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
  • गियरबॉक्स: इसमें मैनुअल और एएमटी (AMT) गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, बलेनो की तरह इसमें भी सीएनजी (CNG) वेरिएंट के साथ एएमटी का विकल्प आ सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि 14 अक्तूबर को लॉन्च के वक्त ही की जाएगी।

 

भारतीय बाजार में Glanza Facelift का मुकाबला किससे होगा?

यह रिफ्रेश्ड टोयोटा ग्लैंजा भारतीय प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत करने उतरेगी। बाजार में इसका सीधा मुकाबला अपनी सिस्टर कार Maruti Suzuki Baleno (मारुति सुजुकी बलेनो) के अलावा Hyundai i20 (ह्यूंदै i20) और Tata Altroz (टाटा अल्ट्रोज) जैसी लोकप्रिय गाड़ियों से होगा। सटीक कीमतें और वेरिएंट-वाइज डिटेल्स 14 अक्तूबर को सामने आएंगी।
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