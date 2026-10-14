आज दस्तक देने वाली है नई Toyota Glanza फेसलिफ्ट: वेंटिलेटेड सीट्स व ADAS जैसे फीचर्स से होगी लैस, जानें खासियत

अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो टोयोटा ग्लैंजा का नया मॉडल आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। टोयोटा भारत में अपनी इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन 14 अक्तूबर 2026 को लॉन्च करने जा रही है। अपडेटेड मॉडल में फ्रंट डिजाइन से लेकर केबिन के फीचर्स तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है। नई Glanza, अपडेटेड मारुति सुजुकी बलेनो के लॉन्च के करीब एक महीने बाद आ रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी नई Glanza की कीमत और सभी फीचर्स का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है।

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वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें: गर्मी के मौसम में सीटों को ठंडा रखने में मदद करेंगी।

गर्मी के मौसम में सीटों को ठंडा रखने में मदद करेंगी। वायरलेस चार्जिंग पैड: फोन को बिना केबल लगाए चार्ज करने की सुविधा मिल सकती है। यह पैड ठंडक देने वाली तकनीक के साथ आ सकता है।

फोन को बिना केबल लगाए चार्ज करने की सुविधा मिल सकती है। यह पैड ठंडक देने वाली तकनीक के साथ आ सकता है। बेहतर ऑडियो सिस्टम: म्यूजिक सुनने का अनुभव बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा मॉडल की 9-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार फीचर्स भी जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इन बदलावों की पुष्टि नहीं की है।

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, नई ग्लैंजा के बाहरी डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिल सकता है। कार में नई ग्रिल, उसके चारों ओर सिल्वर ट्रिम और बदला हुआ बंपर दिया जा सकता है। मौजूदा मॉडल में ग्रिल पर लगा टोयोटा का लोगो नई कार में बोनट के अगले हिस्से पर शिफ्ट किया जा सकता है। यह बदलाव अपडेटेड मारुति सुजुकी बलेनो की तर्ज पर होने की उम्मीद जताई जा रही है।इसके अलावा, मौजूदा मॉडल में मिलने वाली गोल फॉग लाइट्स की जगह आयताकार फॉग लाइट्स दी जा सकती हैं। कार के निचले एयर इनटेक में छह किनारों वाला हेक्सागोनल पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। इन बदलावों से कार का फ्रंट लुक पहले से ज्यादा आधुनिक हो सकता है।इसके अलावा नई टोयोटा ग्लैंजा के केबिन का लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड, फिजिकल कंट्रोल और डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से में लगी टचस्क्रीन जारी रह सकती है। हालांकि, टॉप वेरिएंट में कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। संभावित फीचर्स की बात करें तो इनमें नीचे बताए गए शामिल हैं..



लेवल-2 ADAS से बढ़ सकती है सुरक्षा

साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि नई ग्लैंजा में सबसे खास अपडेट में लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) देखने को मिल सकता है। अगर टोयोटा इसे शामिल करती है, तो कार में ड्राइवर की मदद करने वाले कई फीचर्स मिल सकते हैं। इनमें ये सभी शामिल हो सकते हैं...

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल: आगे चल रही गाड़ी के हिसाब से कार की रफ्तार और दूरी बनाए रखने में मदद करता है।

आगे चल रही गाड़ी के हिसाब से कार की रफ्तार और दूरी बनाए रखने में मदद करता है। ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग : संभावित टक्कर का खतरा पहचानने पर ब्रेक लगाने में मदद कर सकता है।

: संभावित टक्कर का खतरा पहचानने पर ब्रेक लगाने में मदद कर सकता है। लेन-कीप असिस्ट: कार को अपनी लेन में बनाए रखने में मदद करता है।

कार को अपनी लेन में बनाए रखने में मदद करता है। ऑटोमैटिक हाई-बीम असिस्ट: जरूरत के हिसाब से हाई-बीम हेडलाइट के इस्तेमाल को नियंत्रित कर सकता है।

इसके अलावा, नई कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी दिया जा सकता है, जो टायरों में हवा के दबाव पर नजर रखने में मदद करता है। मौजूदा Glanza के 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और छह एयरबैग जैसे फीचर्स भी जारी रहने की उम्मीद है। ध्यान देने वाली बात है कि ADAS और अन्य संभावित अपडेट्स की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।



इंजन में हो सकता है बड़ा बदलाव

नई Toyota Glanza में मौजूदा 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह मारुति सुजुकी का 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। अपडेटेड बलेनो में यह इंजन 83 hp की पावर और 112 Nm का टॉर्क देता है। ये आंकड़े मौजूदा Glanza के K-Series इंजन की तुलना में 7 hp कम पावर और 1 Nm कम टॉर्क के हैं।

हालांकि, नए इंजन को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बताया गया है। इसका मतलब है कि यह कम ईंधन में बेहतर दूरी तय करने में मदद कर सकता है। लेकिन नई Glanza का वास्तविक माइलेज कितना होगा, यह लॉन्च के बाद ही साफ होगा।नई ग्लैंजा में गियरबॉक्स के विकल्पों में बड़े बदलाव की संभावना कम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स मिल सकते हैं। AMT गियरबॉक्स में ड्राइवर को सामान्य मैनुअल कार की तरह बार-बार क्लच दबाकर गियर बदलने की जरूरत नहीं होती। इससे शहर के ट्रैफिक में कार चलाना आसान हो सकता है। इसके अलावा, CNG वेरिएंट भी जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इंजन, गियरबॉक्स और CNG विकल्पों को लेकर पूरी जानकारी साझा नहीं की है।टोयोटा ग्लैंजा की एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.73 लाख रुपये से शुरू होती है। फेसलिफ्ट मॉडल में जुड़ने वाले नए प्रीमियम फीचर्स और डिजाइन अपडेट्स को देखते हुए इसकी कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक नई ग्लैंजा की आधिकारिक शुरुआती कीमत, वेरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट और फीचर्स का पूरा ब्योरा पेश नहीं किया है। ऐसे में सटीक कीमत और वेरिएंट्स की जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना ही सही हो सकता है।लॉन्च के बाद नई ग्लैंजा, मारुति सुजुकी बलेनो, टाटा अल्ट्रोज, ह्यूंदै i20 को टक्कर दे सकती है। Glanza और Baleno के बीच मुकाबला खास तौर पर दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि दोनों कारें एक ही प्लेटफॉर्म साझा करती हैं। ऐसे में डिजाइन, फीचर्स, इंजन और कीमत के आधार पर खरीदार दोनों की तुलना कर सकते हैं।