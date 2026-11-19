अगर आप टाटा सिएरा ईवी (Tata Sierra EV) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कार से आप और आपका परिवार सफर कर रहे हैं, वह असल में कितनी सुरक्षित है? अब इस सवाल का दमदार जवाब सामने आ गया है। सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। टाटा सिएरा EV ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनकैप) क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने वयस्कों (एडल्ट) और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के मोर्चे पर बेहतरीन स्कोर किया है। आइए जानते हैं क्रैश टेस्ट में सिएरा ईवी ने कैसा दम दिखाया और किस टेस्ट में कितने अंक मिले।

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