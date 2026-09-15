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कार टिप्स: गाड़ी का इंजन हो रहा है ओवरहीट? घर पर ऐसे चेक करें और बदलें कूलेंट, जानें आसान और सुरक्षित तरीका C

Tue, 15 Sep 2026 03:53 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Tue, 15 Sep 2026 03:53 PM IST
सार

क्या आपकी कार का इंजन बार-बार गर्म हो रहा है या कूलेंट का लेवल तेजी से घट रहा है? तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है और आपको बड़े खर्चे में डाल सकता है। इंजन की लंबी उम्र और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कूलेंट कब, कैसे चेक करें और घर पर सुरक्षित तरीके से इसे बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है? जानिए इस लेख में।
 

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your car engine overheating? Here’s how check, replace coolant home
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
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कार के इंजन को सही तापमान पर बनाए रखने में कूलेंट की बहुत भूमिका होती है। यह इंजन से पैदा होने वाली गर्मी को सोखकर रेडिएटर तक पहुंचाता है, जहां गर्मी बाहर निकलती है। साथ ही कूलेंट ठंडे मौसम में सिस्टम को जमने से बचाने और जंग व जंग से सुरक्षा देने में भी मदद करता है। अगर कूलेंट का लेवल बार-बार कम हो रहा है या इंजन सामान्य से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बार-बार कूलेंट कम होने की वजह किसी लीकेज या कूलिंग सिस्टम की दूसरी समस्या से जुड़ी हो सकती है।

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सबसे जरूरी बात यह है कि कूलेंट चेक या बदलने का काम इंजन पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही करें। गर्म इंजन में रेडिएटर कैप खोलना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सिस्टम दबाव में रहता है और गर्म कूलेंट बाहर निकलकर गंभीर जलन कर सकता है।
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कूलेंट कितने समय में बदलना चाहिए?

  • कूलेंट बदलने का कोई एक फिक्स इंटरवल सभी कारों के लिए लागू नहीं होता। यह कार के मॉडल, इंजन, इस्तेमाल किए गए कूलेंट और कंपनी की सर्विस शेड्यूल पर निर्भर करता है।
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  • हालांकि कुछ पुराने आईएटी कूलेंट को लगभग दो साल के अंतराल पर बदलने की जरूरत हो सकती है, जबकि ओएटी और एचओएटी जैसे लंबे समय तक चलने वाले कूलेंट कई कारों में करीब पांच साल तक चल सकते हैं। कुछ आधुनिक कारों में इससे भी लंबा इंटरवल दिया जाता है। इसलिए अपनी कार के ओनर मैनुअल में दिए गए इंटरवल को प्राथमिकता दें।


कूलेंट कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले कार को समतल जगह पर पार्क करें और इंजन को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद बोनट खोलकर कूलेंट रिजर्वायर खोजें। यह आमतौर पर पारदर्शी प्लास्टिक का टैंक होता है और इस पर मिनीमम और मैक्सीमम या इसी तरह के निशान दिए होते हैं।
  • इंजन ठंडा होने पर कूलेंट का लेवल इन दोनों निशानों के बीच होना चाहिए। अगर लेवल कम है, तो कार के मैनुअल में बताए गए सही कूलेंट को ही इस्तेमाल करें।
  • ध्यान रखें कि सिर्फ कूलेंट का रंग देखकर उसकी किस्म तय नहीं करनी चाहिए। अलग-अलग टेक्नोलॉजी वाले कूलेंट एक जैसे या अलग-अलग रंगों में मिल सकते हैं। सही कूलेंट की जानकारी के लिए ओनर मैनुअल और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देखें। अगर कूलेंट गंदा या जंग जैसा दिखाई दे रहा है, तो सिस्टम की जांच और कूलेंट बदलने की जरूरत हो सकती है।


कूलेंट बदलने से पहले जुटाएं ये सामान
अगर आपकी कार का मैनुअल घर पर कूलेंट बदलने की अनुमति देता है और आप यह काम खुद करना चाहते हैं, तो पहले जरूरी सामान जैसे कार के लिए सही कूलेंट डिस्टिल्ड या निर्माता की ओर से सुझाया गया पानी, अगर कंसंट्रेट कूलेंट इस्तेमाल हो रहा, ड्रेन पैन, फनल, दस्ताने, सेफ्टी ग्लास, जरूरत के अनुसार जैक और जैक स्टैंड तैयार रखें।  ध्यान रखें कि कई कूलेंट पहले से प्रीमिक्स्ड आते हैं, जबकि कुछ कंसेंट्रेट  होते हैं। इसलिए बोतल पर दिए निर्देश और कार निर्माता की सिफारिश जरूर देखें।

पुराना कूलेंट कैसे निकालें?

  • इंजन पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू करें। कार को समतल जगह पर रखें और जरूरत के अनुसार उसे सुरक्षित तरीके से जैक स्टैंड पर उठाएं। रेडिएटर के नीचे ड्रेन पैन रखें। इसके बाद कार के मैनुअल में बताए गए तरीके के अनुसार ड्रेन प्लग खोलकर पुराना कूलेंट निकालें। कुछ कारों में इंजन ब्लॉक से भी कूलेंट ड्रेन करने की प्रक्रिया हो सकती है।
  • पुराने कूलेंट को जमीन या नाली में न बहाएं। इसे स्थानीय नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करें। अगर सिस्टम में गंदगी, जंग या सेडिमेंट जमा है, तो सिर्फ ड्रेन एंड फिल के बजाय कूलिंग सिस्टम फ्लश की जरूरत पड़ सकती है।


नया कूलेंट कैसे भरें?

  • पुराना कूलेंट पूरी तरह निकलने के बाद ड्रेन प्लग को सही तरीके से बंद करें। अगर आपकी कार में कंसेंट्रेट कूलेंट इस्तेमाल होता है, तो निर्माता की ओर बताए गए अनुपात में उसे पानी के साथ मिलाएं। कई सिस्टम में 50:50 मिश्रण इस्तेमाल होता है, लेकिन हर कार में यही अनुपात मान लेना सही नहीं है। कार और कूलेंट निर्माता के निर्देश देखें।
  • इसके बाद फनल की मदद से कूलेंट धीरे-धीरे भरें। रिजर्वायर को उसके निर्धारित लेवल तक भरें। कुछ कारों में कूलिंग सिस्टम से हवा निकालने के लिए अलग ब्लीडिंग प्रॉसिड्योर होता है, इसलिए इस मामले में ओनर मैनुअल के निर्देशों का पालन करें।


इंजन स्टार्ट करने के बाद क्या करें?

  • कूलिंग सिस्टम भरने के बाद, निर्माता के निर्देश के अनुसार इंजन स्टार्ट करें और सिस्टम को ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक आने दें। इस दौरान तापमान गेज पर नजर रखें और कहीं से कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा, यह चेक करें।
  • जरूरत पड़ने पर इंजन बंद करके उसके पूरी तरह ठंडा होने का इंतजार करें और फिर कूलेंट लेवल दोबारा जांचें। गर्म इंजन में रेडिएटर कैप खोलने की कोशिश न करें। कुछ वाहनों में हवा निकालने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए बिना जानकारी के कैप या ब्लीड स्क्रू खोलने के बजाय वाहन के सर्विस मैनुअल का पालन करना बेहतर है।


बार-बार कूलेंट कम हो रहा है तो क्या करें?
अगर कूलेंट भरने के बाद भी कुछ ही समय में लेवल कम हो जाता है, तो सिर्फ बार-बार कूलेंट डालना समाधान नहीं है।
कूलिंग सिस्टम में बाहरी लीकेज, होज, रेडिएटर, वॉटर पंप या किसी दूसरे हिस्से में समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में इंजन के अंदर भी कूलेंट लीक हो सकता है। इसलिए लगातार कूलेंट कम होने की स्थिति में कार की जांच योग्य मैकेनिक से करवानी चाहिए।

इंजन ओवरहीट हो जाए तो क्या करें?
अगर ड्राइविंग के दौरान तापमान गेज बहुत ऊपर चला जाए, ओवरहीटिंग की चेतावनी आए या बोनट से भाप निकलने लगे, तो सुरक्षित जगह पर कार रोकें। गर्म इंजन पर तुरंत रेडिएटर कैप न खोलें। इंजन को ठंडा होने दें और समस्या की जांच कराएं। ओवरहीट इंजन को लगातार चलाते रहने से गंभीर इंजन डैमेज हो सकता है।

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