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लग्जरी इंटीरियर के साथ पेश हुई टाटा सिएरा लीजेंड सीरीज: 360° कैमरा से प्रीमियम सीट्स तक, क्या हुए बड़े बदलाव?

Fri, 18 Sep 2026 04:05 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 18 Sep 2026 04:05 PM IST
सार

टाटा मोटर्स ने भारत में सिएरा का नया लीजेंड सीरीज लाइन-अप लॉन्च कर दिया है। इसमें प्रीमियम केबिन, आधुनिक तकनीक और कंफर्ट से जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं टाटा सिएरा लीजेंड सीरीज के वेरिएंट्स, केबिन फीचर्स और इंजन ऑप्शंस की पूरी जानकारी।
 

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Tata Sierra Legend Series Launched With Premium Features, Updated Variant Line-up
सिएरा लेजेंड सीरीज - फोटो : @TATA_CARS

विस्तार
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टाटा मोटर्स ने सिएरा लेजेंड सीरीज पेश की है। नया लाइनअप मौजूदा सिएरा रेंज के साथ उपलब्ध रहेगा और इसमें वेरिएंट स्ट्रक्चर को नए तरीके से तैयार किया गया है। लेजेंड सीरीज की शुरुआती कीमत 11.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी का उद्देश्य अलग-अलग वेरिएंट में प्रीमियम मटीरियल, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी को ज्यादा सुलभ बनाना है।
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लीजेंड सीरीज में स्मार्ट+ एल, प्योर एल, प्योर एल(ओ), प्योर+ एल और एडवेंचर+ एल ट्रिम्स शामिल हैं। हर अगला ट्रिम पिछले वेरिएंट के फीचर्स को बरकरार रखते हुए अतिरिक्त कंफर्ट और सुविधा फीचर्स जोड़ता है। इससे ग्राहकों को वेरिएंट के बीच बड़े अंतर के बजाय एक क्रमवार अपग्रेड विकल्प मिलता है।
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पांच ट्रिम में उपलब्ध होगी सिएरा लेजेंड सीरीज 
लेजेंड सीरीज का लाइनअप स्मार्ट प्लस एल से शुरू होकर एडवेंचर प्लस एल तक जाता है। इसमें कुल पांच ट्रिम्स शामिल हैं, स्मार्ट प्लस एल, प्योर एल, प्योर एल (ओ), प्योर प्लस एल और एडवेंचर प्लस एल। जैसे-जैसे ट्रिम ऊपर जाता है, वैसे-वैसे इसमें कंफर्ट, सुविधा और टेक्नोलॉजी से जुड़े फीचर्स भी बढ़ते जाते हैं। यानी ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से अलग-अलग स्तर के फीचर्स वाला ट्रिम चुन सकते हैं। प्योर एल (ओ) के फीचर्स की विस्तृत सूची यहां अलग से नहीं दी गई है, जबकि बाकी ट्रिम्स में मिलने वाले प्रमुख फीचर्स को उनके क्रम के अनुसार समझाया गया है।
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कितने रंगो में मिलेंगे नई सिएरा?
टाटा सिएरा लीजेंड सीरीज को कई एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इनमें प्राचीन सफेद, शुद्ध ग्रे और कूर्ग बादल शामिल हैं। इसके अलावा मुनार मिस्ट कलर प्योर एल से मिलेगा। वहीं बंगाल रूज (टिंटेड) और अंडमान एडवेंचर कलर प्योर प्लस एल और एडवेंचर प्लस एल ट्रिम्स पर उपलब्ध होंगे।

स्मार्ट एल प्लस से मिलेगा प्रीमियम केबिन ट्रीटमेंट
स्मार्ट प्लस एल से ऊपर के लीजेंड सीरीज ट्रिम्स में केबिन को ज्यादा प्रीमियम ट्रीटमेंट दिया गया है। इनमें लेदरेट सीट्स, लेदरेट डोर ट्रिम्स और आर्मरेस्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम, फुल कवर्स के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स और रूफ रेल्स भी मिलती हैं।


सेफ्टी फीचर्स रहेंगे स्टैंडर्ड
सिएरा लिजेंड सीरीज में कोर सेफ्टी फीचर्स को सभी ट्रिम्स में समान रखा गया है। इनमें छह एयरबैग्स, ईएसपी, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्टैंडर्ड मिलते हैं।
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