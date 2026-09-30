22 मिनट में चार्ज, 609 KM की रेंज: भारत में शुरू हुई रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक की बुकिंग, जानें क्या है खास

दिग्गज लग्जरी एसयूवी निर्माता रेंज रोवर ने अपनी पॉपुलर स्पोर्ट एसयूवी का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्शन पहली बार पेश कर दिया है। कंपनी ने इसके स्पोर्ट नाम की विरासत को बरकरार रखते हुए इसमें दमदार परफॉर्मेंस और रोजमर्रा की उपयोगिता का बेहतरीन मेल दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश होते ही भारत में भी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी गई है।

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रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक को सिर्फ ज्यादा रेंज देने के लिए ही नहीं बनाया गया है। कंपनी ने इसके स्पोर्ट नेचर को भी बरकरार रखने पर जोर दिया है। इसमें ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप है, जो मिलकर 550hp की अधिकतम पावर और 850Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

विज्ञापन विज्ञापन यह एसयूवी 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में पकड़ सकती है। खास बात यह है कि यह आंकड़ा V8 इंजन वाले रेंज रोवर स्पोर्ट के बराबर है।

इस SUV में 550hp का ड्यूल-मोटर सेटअप और 850Nm का पीक टॉर्क मिलता है। कंपनी की मानें तो, यह एक बार फुल चार्ज होने पर 609 किलोमीटर तक चल सकती है। भारत में भी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लाने की तैयारी है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि भारत में उपलब्धता 2027 में होने की उम्मीद है।



118.5kWh की बड़ी बैटरी

रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक में 118.5kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसकी WLTP रेंज 609 किमी तक है। लंबी दूरी के सफर के लिए यह रेंज इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर खास बनाती है। साथ ही, इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है।



22 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत चार्ज

एसयूवी में 350kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि इससे बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक सिर्फ 22 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, करीब 10 मिनट की चार्जिंग से 220 किमी तक की रेंज जुड़ सकती है। इससे लंबे सफर के दौरान चार्जिंग के लिए ज्यादा समय रुकने की जरूरत कम हो सकती है।



डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं

डिजाइन की बात करें तो रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक की बाहरी डिजाइन मौजूदा पेट्रोल और डीजल मॉडल से काफी मिल रही है। यानी पहली नजर में इसका इलेक्ट्रिक अवतार अपने ICE मॉडल से बहुत अलग नहीं लगता। इसमें बंद ग्रिल, एयरोडायनामिक डिटेलिंग, स्लेंडर एलईडी हेडलाइट्स और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं। एसयूवी में 22-इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जो इसके प्रीमियम और स्पोर्टी लुक को बनाए रखते हैं।



अंदर भी प्रीमियम केबिन

अब अगर आंतरिक डिजाइन यानी केबिन की बात करें तो इसका लेआउट भी मौजूदा रेंज रोवर स्पोर्ट जैसा ही लगता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक मॉडल में ईवी से जुड़ी जानकारी दिखाने के लिए डिजिटल डिस्प्ले में खास जानकारी दी गई है।

इनके फीचर्स की बात करें, तो इसमें 13.1-इंच टचस्क्रीन, 13.7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ईवी-स्पेसिफिक ड्राइविंग जानकारी, 5-सीटर कॉन्फिगरेशन, वायरलेस फोन चार्जिंग, पावर्ड सीट्स, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स और फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं शामिल हैं।



भारत में कब आएगी?