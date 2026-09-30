नई जनरेशन BMW 3 Series ने ग्लोबल डेब्यू कर लिया है। लंबे समय से इंतजार की जा रही इस लग्जरी सेडान को अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिबलिंग i3 भी मिल गई है। नई 3 सीरीज में बीएमडब्ल्यू की न्यू क्लासे (Neue Klasse) से इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलता है। कंपनी इसे इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश कर रही है, जबकि प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन भी बाद में आने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक i3 की WLTP रेंज 912 किलोमीटर तक है। भारत में इसकी लॉन्चिंग की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।