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सीटें खुद लेंगी बॉडी का आकार, स्टीयरिंग भी बदलेंगे: पोलस्टार ने दिखाई नई तकनीक, कैसी होगी कंपनी की यह कार?

Wed, 11 Nov 2026 10:57 AM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Wed, 11 Nov 2026 10:57 AM IST
सार

  • पोलस्टार ने फॉर्मूला 2030 कॉन्सेप्ट दिखाया है।
  • नई डिजाइन भाषा की मिली झलक देखने को मिली।
  • सीटों में इन्फ्लेटेबल बोलस्टर्स होंगे।
  • तीन ड्राइविंग मोड मिलेंगे कॉन्सेप्ट में।

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Polestar Formula 2030 Concept, Future Polestar 2 and 7 Get Bold New Design Preview
पोलस्टार फॉर्मूला 2030 कॉन्सेप्ट - फोटो : polestar

विस्तार
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इलेक्ट्रिक कार निर्माता पोलस्टार ने अपनी भविष्य की कारों की झलक दुनिया के सामने पेश कर दी है। कंपनी ने फॉर्मूला 2030 कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठा दिया है। अपने खास डिजाइन, इन्फ्लेटेबल सीट बोलस्टर्स और कस्टमाइज किए जा सकने वाले फिजिकल कंटाेल्स की वजह से यह कॉन्सेप्ट काफी चर्चा में है। हालांकि कंपनी इसे प्रोडक्शन में नहीं उतारेगी, लेकिन इसके कई डिजाइन एलिमेंट आने वाली पोलस्टार 2 और पोलस्टार 7 में देखने को मिल सकते हैं। खास बात है कि इसमें ड्राइविंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तीन अलग-अलग मोड और जरूरत के हिसाब से बदलने वाला केबिन भी दिया गया है।
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पोलस्टार फॉर्मूला 2030 कॉन्सेप्ट का डिजाइन कैसा है?
कंपनी ने इसे पोलस्टार 4 के मीडिया ड्राइव में पेश किया है। यह चार दरवाजों वाली कॉन्सेप्ट कार है, जिसमें पीछे की तरफ हैच दिया गया है। साथ ही इसका डिजाइन भी काफी हद तक पोलस्टार की मौजूदा डिजाइन पहचान से मेल खाता है। इसमें कंपनी की सिग्नेचर ड्यूल-ब्लेड हेडलाइट्स और मिनिमलिस्टिक डिजाइन देखने को मिलता है।
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हालांकि, इसका लो-स्लंग प्रोफाइल और पीछे की तरफ उभरे हुए फेंडर्स इसे ज्यादा स्पोर्टी और आक्रामक लुक देते हैं। कार का पूरा सिल्हूट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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