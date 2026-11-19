अगर आपके मोबाइल पर भी मोटर इंश्योरेंस यानी की वाहन बीमा रिन्यू कराने से जुड़ा कोई एसएमएस आया है और आप यह सोचकर परेशान हैं कि कहीं टोल प्लाजा पर आपका चालान या जुर्माना तो नहीं कटेगा, तो अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस मैसेज का मतलब यह नहीं है कि हाईवे पर आपका चालान कटने वाला है या टोल प्लाजा पर आपसे कोई जुर्माना वसूला जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ऐसे एसएमएस को लेकर स्पष्टिकरण जारी किया है। संस्था के अनुसार, ये संदेश एक प्रस्तावित जन जागरूकता पहल की टेस्टिंग का हिस्सा हैं। इनका मकसद सिर्फ वाहन मालिकों को बीमा पॉलिसी की एक्सपायरी डेट याद दिलाना है, ताकि वे समय रहते उसका रीन्यू करा सकें।

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