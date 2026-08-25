ऑडी Q3: नई जनरेशन का पहला लुक आया सामने, अक्तूबर में होगी लॉन्च; देखें क्या-क्या हुए बदलाव?

ऑडी इंडिया ने भारत में अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट लक्जरी एसयूवी थर्ड-जेनरेशन ऑडी क्यू3 का पहला फिजिकल लुक पेश कर दिया है। कंपनी इस नई जनरेशन एसयूवी को अक्तूबर 2026 की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च करेगी। भारत में स्थानीय रूप से असेंबल की जाने वाली यह एसयूवी ब्रांड की पोर्टफोलियो में एंट्री-लेवल लक्जरी एसयूवी का काम जारी रखेगी। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला बीएमडब्ल्यू एक्स1 और मर्सिडीज-बेंज जीएलए जैसी कारों से हो सकता है।

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