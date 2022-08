{"_id":"62fa48114fd89c61c968c5e4","slug":"mahindra-electric-cars-upcoming-mahindra-ev-cars-in-india-mahindra-future-electric-cars","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Mahindra Electric SUV: महिंद्रा ने अपनी पांच नई इलेक्ट्रिक एसयूवी से उठाया पर्दा, जानें लॉन्चिंग डिटेल्स","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}

Mahindra Electric SUV: महिंद्रा ने अपनी पांच नई इलेक्ट्रिक एसयूवी से उठाया पर्दा, जानें लॉन्चिंग डिटेल्स

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 15 Aug 2022 08:05 PM IST

सार भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घरेलू वाहन निर्माता Mahindra and Mahindra (महिंद्रा एंड महिंद्रा) ने दो ब्रांडों के तहत अपने पांच इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा उठाया है। इनमें कॉपर ट्विन पीक लोगो के साथ XUV ब्रांड और ऑल-न्यू इलेक्ट्रिक-ओनली ब्रांड BE शामिल है।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घरेलू वाहन निर्माता Mahindra and Mahindra (महिंद्रा एंड महिंद्रा) ने दो ब्रांडों के तहत अपने पांच इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा उठाया है। इनमें कॉपर ट्विन पीक लोगो के साथ XUV ब्रांड और ऑल-न्यू इलेक्ट्रिक-ओनली ब्रांड BE शामिल है। ये इलेक्ट्रिक वाहन हैं - XUV.e8, XUV.e9, BE.05, BE.07 और BE.09. महिंद्रा की ये एसयूवी कारें नए अत्याधुनिक INGLO EV प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं जो फॉक्सवैगन के MEB प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य के लिए अपने नजरिए को भी पेश किया है। इनमें से पहली चार ई-एसयूवी भारतीय बाजार से 2024 और 2026 के बीच लॉन्च की जाएंगी।



वाहन निर्माता को उम्मीद है कि 2027 तक उसके पोर्टफोलियो में एक चौथाई एसयूवी इलेक्ट्रिक होंगी। XUV ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादों की एक श्रृंखला पेश की जाएगी जो भविष्य की तकनीक के स्पर्श के साथ महिंद्रा की विरासत पर आधारित हैं। इन एसयूवी में डायनामिक इनोवेशन के साथ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होगा। दूसरी ओर, BE ब्रांड के तहत ईवी बोल्ड डिजाइन लैंग्वेज के साथ आएंगे। INGLO EV प्लेटफॉर्म में सबसे हल्के स्केटबोर्ड और क्लास-लीडिंग उच्च ऊर्जा-घनत्व वाली बैटरी में से एक है। प्लेटफॉर्म प्रगतिशील बैटरी टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, ब्रेन पावर और ह्यूमन मशीन इंटरफेस का इस्तेमाल करता है। INGLO नाम ऊर्जा और भावनाओं के प्रवाह और आदान-प्रदान के साथ-साथ एक ऐसे सिस्टम का प्रतीक है जो पूर्ण सामंजस्य लाता है।



भविष्य में महिंद्रा के इलेक्ट्रिक वाहन INGLO प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म को उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें महिंद्रा ईवी आर्किटेक्चर की रीढ़ के रूप में काम करते हुए इंटेलिजेंट और इमर्सिव इनोवेशन होंगे। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड, रेंज और एफिशिएंसी की पेशकश करता है। यह फ्यूचरिस्टिक, ऑग्मेंटेड रियल्टी-इनेबल्ड हेड-अप डिस्प्ले, एज-टू-एज स्क्रीन, 5G नेटवर्क क्षमता और ओवर-द-एयर अपडेट के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है।



प्लेटफॉर्म को एडवांस्ड एयरोडायनमिक्स, 5.5 आरआरसी टायरों के साथ कम रोलिंग प्रतिरोध और बेहतरीन जीरो-ड्रैग व्हील बियरिंग्स भी मिलते हैं। इसमें कम से कम बिजली की खपत के साथ उच्च दक्षता वाली कूलिंग और एचवीएसी सिस्टम और क्लास-लीडिंग कम वोल्टेज बिजली की खपत जैसे फीचर्स भी है।