Mahindra: महिंद्रा लगाएगी ईवी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट, भारत में कई राज्यों से कर रही है बातचीत

सार Mahindra and Mahindra (महिंद्रा एंड महिंद्रा) ने इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (SUV) की आगामी श्रृंखला के लिए मैन्युफेक्चरिंग के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए भारत में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू की है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

वाहन निर्माता ने हाल ही में अपने पांच नए इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) से पर्दा उठाया है। जिसमें चार को वह दिसंबर 2024 और 2026 के बीच सड़कों पर उतार की तैयारी कर रही है। कंपनी इन ईवी के उत्पादन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों का मूल्यांकन करेगी।



वाहन निर्माता ने हाल ही में अपने पांच नए इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) से पर्दा उठाया है। जिसमें चार को वह दिसंबर 2024 और 2026 के बीच सड़कों पर उतार की तैयारी कर रही है। कंपनी इन ईवी के उत्पादन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों का मूल्यांकन करेगी।



पीटीआई के मुताबिक एम एंड एम के कार्यकारी निदेशक - ऑटो और फार्म सेक्टर - राजेश जेजुरिकर ने लंदन में एक बातचीत में कहा, "उस निर्णय (इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन) करने के मानदंडों में से एक राज्य सरकारों से हमें मिलने वाली सब्सिडी है। इसलिए, हम उस प्रक्रिया से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं और अपने विनिर्माण रणनीति को मजबूत करने से पहले दो-तीन विकल्प खुले रखेंगे।"



उन्होंने राज्यों का नाम लिए बिना कहा कि कंपनी ने नई इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज के उत्पादन के संबंध में कुछ राज्य सरकारों के साथ चर्चा शुरू कर दी है।



वाहन निर्माता महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में अपने प्लांट से पारंपरिक ICE (आंतरिक दहन इंजन) वाहनों को रोल आउट करता है। यह पूछे जाने पर कि क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने मौजूदा यात्री वाहन निर्माण संयंत्रों में उत्पादन करेगी या इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए एक नए संयंत्र की तलाश करेगी, उन्होंने कहा, "हम कई विकल्पों के लिए खुले हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब्सिडी ही एकमात्र मानदंड होगा लेकिन निश्चित रूप से यह तय करने में एक मानदंड है कि कहां बनाना है।"



उन्होंने आगे कहा, "हम इस बात से चिंतित नहीं हैं कि यह ICE वाहनों के साथ आम होगा या नहीं, लेकिन हम निश्चित रूप से निर्णय प्रक्रिया में निवेश के लिए मिलने वाली सब्सिडी का एक फिल्टर डालेंगे।"



हालांकि, जेजुरिकर ने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसे राज्य को तरजीह देगी, जिसके पास पहले से ही तैयार ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो।



उन्होंने कहा, "यह एक ऑटोमोटिव हब में होना चाहिए। इसलिए, हम स्पष्ट रूप से ऐसे राज्य में नहीं जा रहे हैं जहां कोई ऑटोमोटिव इको सिस्टम नहीं है। हमारे पास अब ऐसे इको सिस्टम वाले पर्याप्त राज्य हैं जो ईवी निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम उन तीनों का मूल्यांकन करेंगे -चार अलग-अलग विकल्प," ।



वाहन निर्माता की योजना दो ब्रांडों - XUV और BE के तहत पांच इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करने की है। इसमें BE एक ऑल-न्यू इलेक्ट्रिक-ओनली ब्रांड है।



ये इलेक्ट्रिक वाहन हैं - XUV.e8, XUV.e9, BE.05, BE.07 और BE.09. महिंद्रा की ये एसयूवी कारें नए अत्याधुनिक INGLO EV प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं जो फॉक्सवैगन के MEB प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य के लिए अपने नजरिए को भी पेश किया है। इनमें से पहली चार ई-एसयूवी भारतीय बाजार से 2024 और 2026 के बीच लॉन्च की जाएंगी।