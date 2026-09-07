एक लाख के बजट में आ रही हैं ये पांच शानदार बाइक, जानें कौन है सबसे ज्यादा आगे?

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भारतीय टू-व्हीलर बाजार में 125cc मोटरसाइकिलों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पहले इस सेगमेंट की बाइक्स को मुख्य रूप से रोजाना ऑफिस आने-जाने, शहर में आसान सफर और बेहतर माइलेज के लिए खरीदा जाता था। लेकिन अब 125cc बाइक का सेगमेंट काफी बदल चुका है। कंपनियां इस क्षमता वाली मोटरसाइकिलों में न केवल बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं, बल्कि स्पोर्टी डिजाइन और आधुनिक तकनीक को भी शामिल कर रही हैं। यही वजह है कि अब 125cc बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के पास पहले की तुलना में कहीं ज्यादा विकल्प मौजूद हैं।



आज के समय में इस सेगमेंट की कई मोटरसाइकिलों में ऐसे फीचर्स मिलने लगे हैं, जो कुछ साल पहले तक ज्यादा प्रीमियम बाइक तक सीमित थे। इनमें डिजिटल या TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, अलग-अलग राइडिंग मोड्स, LED हेडलाइट्स और आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनियां बाइक के डिजाइन पर भी खास ध्यान दे रही हैं, ताकि रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ ये मोटरसाइकिलें युवाओं को स्पोर्टी और आकर्षक भी नजर आएं।



अगर आपका बजट करीब 1 लाख रुपये है और आप एक नई 125cc बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। इनमें कुछ मॉडल शानदार माइलेज और कम रखरखाव के लिए जाने जाते हैं, जबकि कुछ बाइक स्पोर्टी डिजाइन और बेहतर परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अपनी जरूरत, बजट, माइलेज और फीचर्स को ध्यान में रखना जरूरी है।





कुल मिलाकर, 1 लाख रुपये के आसपास के बजट में 125cc मोटरसाइकिल खरीदने वालों के पास अब केवल एक साधारण कम्यूटर बाइक चुनने का विकल्प नहीं है। इस श्रेणी में स्टाइल, टेक्नोलॉजी, माइलेज और परफॉर्मेंस का अच्छा संतुलन देने वाली कई मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। हालांकि, अंतिम फैसला लेने से पहले बाइक की वास्तविक ऑन-रोड कीमत, वेरिएंट, फीचर्स, माइलेज और आपके शहर में उपलब्धता की जांच जरूर करनी चाहिए।







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