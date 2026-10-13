ई-स्प्रिंटो जी1 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च: मिलती है 130 किमी तक की रेंज, जानें कितनी है कीमत?

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एक नया विकल्प जोड़ते हुए, ई-स्पिरिन्टो (e-Sprinto) ने भारतीय बाजार में अपना नया G1 इलेक्ट्रिक स्कूटर

शुरुआती कीमत: इस स्कूटर की एक्स-शोरूम (दिल्ली) कीमत 89,999 रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट के लिए 99,999 रुपये तक जाती है।

इस स्कूटर की एक्स-शोरूम (दिल्ली) कीमत 89,999 रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट के लिए 99,999 रुपये तक जाती है। विज्ञापन वेरिएंट और कीमतें: 2.0 kW वेरिएंट: ₹89,999 2.5 kW वेरिएंट: ₹94,999 3.0 kW वेरिएंट: ₹99,999

डिलीवरी: कंपनी के अनुसार, इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की ग्राहक डिलीवरी 1 जनवरी 2027 से शुरू होगी।

बैटरी विकल्प, ड्राइविंग रेंज और टॉप स्पीड कितनी है?

रेंज (Range): बैटरी वेरिएंट के आधार पर यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 80 किमी, 100 किमी या 130 किमी तक की रेंज देने का दावा करता है।

बैटरी वेरिएंट के आधार पर यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 80 किमी, 100 किमी या 130 किमी तक की रेंज देने का दावा करता है। विज्ञापन विज्ञापन राइडिंग मोड्स और टॉप स्पीड: इसमें तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं: Eco Mode: 30 kmph की टॉप स्पीड City Mode: 40 kmph की टॉप स्पीड Sport Mode: 50 kmph की टॉप स्पीड

इसमें तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं:

स्कूटर में कौन-से फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलते हैं?

साइज़ और क्षमता: इसमें 12-इंच के ट्यूबलेस टायर्स, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 150 किलोग्राम की अधिकतम भार उठाने की क्षमता मिलती है।

इसमें 12-इंच के ट्यूबलेस टायर्स, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 150 किलोग्राम की अधिकतम भार उठाने की क्षमता मिलती है। बैटरी सुरक्षा: इसकी बैटरी को धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP67 रेटिंग दी गई है।

इसकी बैटरी को धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP67 रेटिंग दी गई है। ब्रेकिंग और डिस्प्ले: सुरक्षा के लिए इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) और एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा नेविगेशन की सुविधा वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन-आधारित फीचर के रूप में उपलब्ध है।

सुरक्षा के लिए इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) और एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा नेविगेशन की सुविधा वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन-आधारित फीचर के रूप में उपलब्ध है। कलर ऑप्शंस: यह स्कूटर चार आकर्षक रंगों- चारकोल ब्लैक, स्लेट ग्रे, होराइजन ब्लू और पाइन ग्रीन में उपलब्ध होगा।



कंपनी का बाजार में अब तक का सफर कैसा रहा है?

ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग बैटरी क्षमता और रेंज वाले वेरिएंट चुन सकते हैं:रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए e-Sprinto G1 में कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं:अब तक ई-स्पिरिन्टो (e-Sprinto) का मुख्य फोकस कमर्शियल और फ्लीट ग्राहकों पर रहा है। कंपनी के मुताबिक, इस समय भारतीय सड़कों पर उनके 70,000 से अधिक वाहन दौड़ रहे हैं। कंपनी के पास देश में तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और इसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 लाख यूनिट्स की है।