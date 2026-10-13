फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   e-Sprinto G1 Electric Scooter Launched in India: Check Price Range, Features And Specs

ई-स्प्रिंटो जी1 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च: मिलती है 130 किमी तक की रेंज, जानें कितनी है कीमत?

Tue, 13 Oct 2026 04:56 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 13 Oct 2026 04:56 PM IST
सार

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में e-SPRINTO ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर G1 लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक, इसमें 130 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज और 50 किमी प्रति घंटे तक की अधिकतम रफ्तार मिलेगी।

विज्ञापन
e-Sprinto G1 Electric Scooter Launched in India: Check Price Range, Features And Specs
e-SPRINTO G1 Electric Scooter - फोटो : e-SPRINTO

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एक नया विकल्प जोड़ते हुए, ई-स्पिरिन्टो (e-Sprinto) ने भारतीय बाजार में अपना नया G1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है।

विज्ञापन
  • शुरुआती कीमत: इस स्कूटर की एक्स-शोरूम (दिल्ली) कीमत 89,999 रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट के लिए 99,999 रुपये तक जाती है।
    • विज्ञापन
  • वेरिएंट और कीमतें:
    • 2.0 kW वेरिएंट: ₹89,999
    • 2.5 kW वेरिएंट: ₹94,999
    • 3.0 kW वेरिएंट: ₹99,999
  • डिलीवरी: कंपनी के अनुसार, इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की ग्राहक डिलीवरी 1 जनवरी 2027 से शुरू होगी।

 

बैटरी विकल्प, ड्राइविंग रेंज और टॉप स्पीड कितनी है?

ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग बैटरी क्षमता और रेंज वाले वेरिएंट चुन सकते हैं:
  • रेंज (Range): बैटरी वेरिएंट के आधार पर यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 80 किमी, 100 किमी या 130 किमी तक की रेंज देने का दावा करता है।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • राइडिंग मोड्स और टॉप स्पीड: इसमें तीन राइडिंग मोड्स दिए गए हैं:
    • Eco Mode: 30 kmph की टॉप स्पीड
    • City Mode: 40 kmph की टॉप स्पीड
    • Sport Mode: 50 kmph की टॉप स्पीड

 

स्कूटर में कौन-से फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलते हैं?

रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए e-Sprinto G1 में कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं:
  • साइज़ और क्षमता: इसमें 12-इंच के ट्यूबलेस टायर्स, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 150 किलोग्राम की अधिकतम भार उठाने की क्षमता मिलती है।
  • बैटरी सुरक्षा: इसकी बैटरी को धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP67 रेटिंग दी गई है।
  • ब्रेकिंग और डिस्प्ले: सुरक्षा के लिए इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) और एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा नेविगेशन की सुविधा वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन-आधारित फीचर के रूप में उपलब्ध है।
  • कलर ऑप्शंस: यह स्कूटर चार आकर्षक रंगों- चारकोल ब्लैक, स्लेट ग्रे, होराइजन ब्लू और पाइन ग्रीन में उपलब्ध होगा।


कंपनी का बाजार में अब तक का सफर कैसा रहा है?

अब तक ई-स्पिरिन्टो (e-Sprinto) का मुख्य फोकस कमर्शियल और फ्लीट ग्राहकों पर रहा है। कंपनी के मुताबिक, इस समय भारतीय सड़कों पर उनके 70,000 से अधिक वाहन दौड़ रहे हैं। कंपनी के पास देश में तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और इसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 लाख यूनिट्स की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed