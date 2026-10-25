सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले सावधान: इन तीन तरह की गाड़ियों से रहें दूर, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

कार आज के समय में स्टेटस सिंबल के साथ एक बड़ी जरूरत बन चुकी है, लेकिन हर कोई नई कार नहीं खरीद पाता। यही वजह है कि लोग सेकंड हैंड कार का रुख करते हैं। हालांकि, पुरानी गाड़ी खरीदते समय थोड़ी सी लापरवाही आपको महंगे में पड़ सकती है। देखने में भले ही कार चमकती हुई लगे, लेकिन इंजन और गियरबॉक्स की खराबी बाद में आपकी जेब खाली कर सकती है। इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले उसकी तकनीकी जांच जरूर करवा लें। इनमें से कुछ के बारे में लेख में बताया गया है...

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