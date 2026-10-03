कार में कैप्टन सीट लगवाने से बढ़ेगा कंफर्ट या घटेगी सुरक्षा?: जगह से सेफ्टी तक, जानें क्या आ सकती है चुनौतियां

1. केबिन में जगह की कमी

इसकी सबसे बड़ी समस्या स्पेस को लेकर आ सकती है। हैचबैक कारों का केबिन आमतौर पर MPV या बड़ी SUV के मुकाबले छोटा होता है। कैप्टन सीट्स आकार में बड़ी और भारी होती हैं।

अगर पीछे की बेंच सीट हटाकर दो अलग-अलग कैप्टन सीट्स लगाई जाती हैं, तो दोनों सीटों के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी। इससे पीछे का लेगस्पेस और बूट स्पेस भी प्रभावित हो सकता है और कार का उपलब्ध स्पेस लगभग खत्म हो सकता है।



2. सीट लगाने के लिए जरूरी फिक्सिंग प्वॉइंट्स नहीं होते

कैप्टन सीट्स को मजबूती से लगाने के लिए खास फिक्सिंग प्वॉइंट्स की जरूरत हो सकती है। हैचबैक कारों में आमतौर पर ये प्वॉइंट्स कैप्टन सीट्स के हिसाब से दिए ही नहीं जाते। ऐसे में बाहर से सीट लगाने के लिए कार के मौजूदा फ्लोर और माउंटिंग सिस्टम में बदलाव करना पड़ सकता है।



3. कैप्टन सीट्स के लिए ज्यादा जगह चाहिए

बता दें कि कैप्टन सीट सिर्फ बैठने के लिए नहीं होती। इसमें आर्मरेस्ट और सीट को पीछे की ओर रीक्लाइन करने की सुविधा भी हो सकती है। इसके लिए आसपास पर्याप्त जगह चाहिए। छोटी हैचबैक में ऐसी सीट लगाने के बाद केबिन काफी तंग हो सकता है। इससे सीट लगाने के बाद कंफर्ट बढ़ने के बजाय पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध जगह कम हो सकती है।



4. कार के फ्लोर और बॉडी में बदलाव का खतरा

हैचबैक का फर्श और सीट माउंटिंग पॉइंट्स कंपनी की ओर से बेंच सीट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। कैप्टन सीट लगाने के लिए फ्लोर में कटिंग या वेल्डिंग करनी पड़ सकती है। इस तरह के बदलाव कार की बॉडी और उसके मूल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए केवल सीट बदलने के लिए कार के फ्लोर में इस तरह का बदलाव कराना जोखिम भरा हो सकता है।



5. सुरक्षा से समझौता हो सकता है

कार की ओरिजिनल सीटें कंपनी के डिजाइन और सुरक्षा मानकों के हिसाब से तैयार की जाती हैं और क्रैश टेस्टिंग का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा जानकार यह भी कहते हैं कि मॉडिफाई करके लगाई गई कैप्टन सीटें दुर्घटना के समय अपनी जगह से उखड़ सकती हैं। इससे यात्रियों को गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है।

साथ ही सीट की स्थिति बदलने से सीट बेल्ट का एंगल भी बिगड़ सकता है। ऐसे में दुर्घटना के दौरान सीट बेल्ट उस तरह काम नहीं कर पाएगी, जिस तरह कार के ओरिजिनल डिजाइन में उसे काम करना था।