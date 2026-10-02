अक्तूबर में आ रही हैं ये नई बाइक्स: दो से 13 लाख रुपये तक हो सकती है कीमत, किस मोटरसाइकिल में क्या होगा खास?

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ट्रायम्फ की बॉनविले 400 को हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह बाइक स्पीड 400 से अलग सेटअप के साथ आएगी। रिपोर्ट्स की मानें तो, इसमें डेडिकेटेड चेसिस और स्विंगआर्म दिया जाएगा। भारत के लिए इसमें 349cc इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे स्पीड टी4 के कैरेक्टर के करीब ट्यून किया जा सकता है। इस बाइक की लॉन्च टाइमलाइन अक्तूबर के आसपास रहने की उम्मीद है, हालांकि इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट और कीमत की पुष्टि अभी बाकी है।बजाज की पल्सर NS125 का अपडेटेड मॉडल भी अक्तूबर में आने की उम्मीद है। इसे डीलरशिप्स पर नियर-प्रोडक्शन फॉर्म में देखा जा चुका है। इस अपडेट में मुख्य फोकस रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए कलर्स पर रहने की उम्मीद है। यानी बाइक में बड़े मैकेनिकल बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें मौजूदा 124.45cc इंजन ही जारी रह सकता है, जो करीब 12hp की पावर देता है।मिडिलवेट एडवेंचर बाइक सेगमेंट में नॉर्टन एटलस भी एंट्री कर सकती है। यह बाइक 585cc पैरेलल-ट्विन इंजन के साथ आती है, जिसमें खास 270-डिग्री क्रैंकशाफ्ट दिया गया है।इस इंजन से करीब 69hp की पावर और 57.5Nm का टॉर्क मिलता है। बाइक में एडजस्टेबल केवाईबी सस्पेंशन और 7.2-इंच TFT डिस्प्ले भी दिया गया है। इसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मिडिलवेट एडवेंचर बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बन सकती है।होडा भारत में पहले से रेबेल 300 बेच रही है और अब कंपनी बड़ी रेबेल 500 लाने की तैयारी में है। इस बाइक में 471cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो करीब 46hp की पावर और 43.3Nm का टॉर्क देता है।खास बात यह है कि इसमें होंडा की ई-क्लच तकनीक मिलने की उम्मीद है। इसकी कीमत अभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुई है। रेबेल 500 के आने से भारत में होंडा के क्रूजर लाइनअप में एक ज्यादा पावरफुल विकल्प जुड़ सकता है।एडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए यामाहा टेनेरे 700 अक्तूबर में सबसे चर्चित लॉन्च में से एक हो सकती है। भारत में इसकी कीमत करीब 13-14 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। टेनेरे 700 को अपनी ऑफ-रोड क्षमता के लिए जाना जाता है और भारत में यह प्रीमियम एडवेंचर-टूरर सेगमेंट में मुकाबला करेगी।इसका आना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस प्राइस बैंड में गंभीर ऑफ-रोड क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिलों के विकल्प अब तक सीमित रहे हैं।स्पोर्टियर बाइक चाहने वाले ग्राहकों के लिए CFMoto 450SR भी अक्तूबर में दस्तक दे सकती है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2-2.5 लाख रुपये हो सकती है और इसके करीब 10 अक्तूबर को लॉन्च होने की उम्मीद है।450SR ऐसे बजट-कांशस खरीदारों को टारगेट कर सकती है, जो प्रीमियम नेकेड बाइक की कीमत तक जाए बिना ज्यादा स्पोर्टियर राइडिंग पोजीशन और अनुभव चाहते हैं।अक्तूबर में आने वाली इन सात बाइक्स की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपये से शुरू होकर 13 लाख रुपये से ज्यादा तक जा सकती है। इस तरह इस महीने कम बजट वाली बाइक से लेकर प्रीमियम एडवेंचर टूरर तक लगभग अलग-अलग खरीदार सेगमेंट में नए विकल्प देखने को मिल सकते हैं।हालांकि, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर लॉन्च डेट और कीमतें अभी अपेक्षित हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित कंपनियों की ओर से की जानी बाकी है।अगर आप सब-400cc नेकेड बाइक, एडवेंचर टूरर या एंट्री-लेवल कम्यूटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्तूबर में आने वाले नए मॉडल आपके विकल्प बढ़ा सकते हैं। इसलिए मौजूदा मॉडल की बुकिंग फाइनल करने से पहले कुछ हफ्ते इंतजार करना एक विकल्प हो सकता है। खासकर तब, जब जिस सेगमेंट में आप बाइक खरीदना चाहते हैं, उसमें नई मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली हो। फाइनल कीमत और लॉन्च डेट सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि इन नई बाइक्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन मौजूदा विकल्पों के मुकाबले किस तरह बैठते हैं। तब खरीदार अपने बजट और जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकेंगे।