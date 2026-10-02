अक्तूबर में आ रही हैं ये नई बाइक्स: दो से 13 लाख रुपये तक हो सकती है कीमत, किस मोटरसाइकिल में क्या होगा खास?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 02 Oct 2026 08:47 AM IST
सार
टू-व्हीलर खरीदारों के लिए अक्टूबर 2026 का महीना बेहद खास साबित होने वाला है। इस महीने कई प्रमुख कंपनियां अपनी शानदार और दमदार नई बाइक्स भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी में हैं। ऐसे में अगर आप भी एक नई मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इस महीने कौन-कौन सी बाइक्स दस्तक देने जा रही हैं और उनके फीचर्स में क्या खास होगा...
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विस्तार
अक्तूबर 2026 दो-पहिया खरीदारों के लिए काफी दिलचस्प रहने वाला है। बाइक लवर्स के लिए इस महीने भारत में अलग-अलग सेगमेंट और प्राइस रेंज में सात नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें होंडा, ट्रायम्फ, यामाहा, बजाज, नॉर्टन और सीएफमोटो जैसे निर्माता शामिल हैं। खास बात यह है कि इन बाइक्स की अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये से शुरू होकर 13 लाख रुपये से ज्यादा तक जा सकती है। यानी सब-400cc स्ट्रीट नेकेड से लेकर प्रीमियम एडवेंचर टूरर तक, अलग-अलग जरूरत वाले खरीदारों के लिए नए विकल्प सामने आ सकते हैं। हालांकि, इनमें से ज्यादातर लॉन्च डेट और कीमतें अभी अपेक्षित हैं और आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हैं।
ट्रायम्फ बॉनविले 400
ट्रायम्फ की बॉनविले 400 को हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह बाइक स्पीड 400 से अलग सेटअप के साथ आएगी। रिपोर्ट्स की मानें तो, इसमें डेडिकेटेड चेसिस और स्विंगआर्म दिया जाएगा। भारत के लिए इसमें 349cc इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे स्पीड टी4 के कैरेक्टर के करीब ट्यून किया जा सकता है। इस बाइक की लॉन्च टाइमलाइन अक्तूबर के आसपास रहने की उम्मीद है, हालांकि इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट और कीमत की पुष्टि अभी बाकी है।
बजाज पल्सर NS125
बजाज की पल्सर NS125 का अपडेटेड मॉडल भी अक्तूबर में आने की उम्मीद है। इसे डीलरशिप्स पर नियर-प्रोडक्शन फॉर्म में देखा जा चुका है। इस अपडेट में मुख्य फोकस रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए कलर्स पर रहने की उम्मीद है। यानी बाइक में बड़े मैकेनिकल बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें मौजूदा 124.45cc इंजन ही जारी रह सकता है, जो करीब 12hp की पावर देता है।
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नॉर्टन एटलस
मिडिलवेट एडवेंचर बाइक सेगमेंट में नॉर्टन एटलस भी एंट्री कर सकती है। यह बाइक 585cc पैरेलल-ट्विन इंजन के साथ आती है, जिसमें खास 270-डिग्री क्रैंकशाफ्ट दिया गया है।
इस इंजन से करीब 69hp की पावर और 57.5Nm का टॉर्क मिलता है। बाइक में एडजस्टेबल केवाईबी सस्पेंशन और 7.2-इंच TFT डिस्प्ले भी दिया गया है। इसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मिडिलवेट एडवेंचर बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बन सकती है।
होंडा रेबेल 500
होडा भारत में पहले से रेबेल 300 बेच रही है और अब कंपनी बड़ी रेबेल 500 लाने की तैयारी में है। इस बाइक में 471cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो करीब 46hp की पावर और 43.3Nm का टॉर्क देता है।
खास बात यह है कि इसमें होंडा की ई-क्लच तकनीक मिलने की उम्मीद है। इसकी कीमत अभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुई है। रेबेल 500 के आने से भारत में होंडा के क्रूजर लाइनअप में एक ज्यादा पावरफुल विकल्प जुड़ सकता है।
यामाहा टेनेरे 700
एडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए यामाहा टेनेरे 700 अक्तूबर में सबसे चर्चित लॉन्च में से एक हो सकती है। भारत में इसकी कीमत करीब 13-14 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। टेनेरे 700 को अपनी ऑफ-रोड क्षमता के लिए जाना जाता है और भारत में यह प्रीमियम एडवेंचर-टूरर सेगमेंट में मुकाबला करेगी।
इसका आना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस प्राइस बैंड में गंभीर ऑफ-रोड क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिलों के विकल्प अब तक सीमित रहे हैं।
CFMoto 450SR
स्पोर्टियर बाइक चाहने वाले ग्राहकों के लिए CFMoto 450SR भी अक्तूबर में दस्तक दे सकती है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2-2.5 लाख रुपये हो सकती है और इसके करीब 10 अक्तूबर को लॉन्च होने की उम्मीद है।
450SR ऐसे बजट-कांशस खरीदारों को टारगेट कर सकती है, जो प्रीमियम नेकेड बाइक की कीमत तक जाए बिना ज्यादा स्पोर्टियर राइडिंग पोजीशन और अनुभव चाहते हैं।
2 लाख से 13 लाख रुपये से ज्यादा तक होगी रेंज
अक्तूबर में आने वाली इन सात बाइक्स की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपये से शुरू होकर 13 लाख रुपये से ज्यादा तक जा सकती है। इस तरह इस महीने कम बजट वाली बाइक से लेकर प्रीमियम एडवेंचर टूरर तक लगभग अलग-अलग खरीदार सेगमेंट में नए विकल्प देखने को मिल सकते हैं।
हालांकि, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर लॉन्च डेट और कीमतें अभी अपेक्षित हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित कंपनियों की ओर से की जानी बाकी है।
बाइक खरीदने वालों के लिए क्यों खास हो सकता है यह महीना?
अगर आप सब-400cc नेकेड बाइक, एडवेंचर टूरर या एंट्री-लेवल कम्यूटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्तूबर में आने वाले नए मॉडल आपके विकल्प बढ़ा सकते हैं। इसलिए मौजूदा मॉडल की बुकिंग फाइनल करने से पहले कुछ हफ्ते इंतजार करना एक विकल्प हो सकता है। खासकर तब, जब जिस सेगमेंट में आप बाइक खरीदना चाहते हैं, उसमें नई मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली हो। फाइनल कीमत और लॉन्च डेट सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि इन नई बाइक्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन मौजूदा विकल्पों के मुकाबले किस तरह बैठते हैं। तब खरीदार अपने बजट और जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकेंगे।
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ट्रायम्फ बॉनविले 400
ट्रायम्फ की बॉनविले 400 को हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह बाइक स्पीड 400 से अलग सेटअप के साथ आएगी। रिपोर्ट्स की मानें तो, इसमें डेडिकेटेड चेसिस और स्विंगआर्म दिया जाएगा। भारत के लिए इसमें 349cc इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे स्पीड टी4 के कैरेक्टर के करीब ट्यून किया जा सकता है। इस बाइक की लॉन्च टाइमलाइन अक्तूबर के आसपास रहने की उम्मीद है, हालांकि इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट और कीमत की पुष्टि अभी बाकी है।
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बजाज पल्सर NS125
बजाज की पल्सर NS125 का अपडेटेड मॉडल भी अक्तूबर में आने की उम्मीद है। इसे डीलरशिप्स पर नियर-प्रोडक्शन फॉर्म में देखा जा चुका है। इस अपडेट में मुख्य फोकस रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए कलर्स पर रहने की उम्मीद है। यानी बाइक में बड़े मैकेनिकल बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें मौजूदा 124.45cc इंजन ही जारी रह सकता है, जो करीब 12hp की पावर देता है।
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नॉर्टन एटलस
मिडिलवेट एडवेंचर बाइक सेगमेंट में नॉर्टन एटलस भी एंट्री कर सकती है। यह बाइक 585cc पैरेलल-ट्विन इंजन के साथ आती है, जिसमें खास 270-डिग्री क्रैंकशाफ्ट दिया गया है।
इस इंजन से करीब 69hp की पावर और 57.5Nm का टॉर्क मिलता है। बाइक में एडजस्टेबल केवाईबी सस्पेंशन और 7.2-इंच TFT डिस्प्ले भी दिया गया है। इसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मिडिलवेट एडवेंचर बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बन सकती है।
होंडा रेबेल 500
होडा भारत में पहले से रेबेल 300 बेच रही है और अब कंपनी बड़ी रेबेल 500 लाने की तैयारी में है। इस बाइक में 471cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो करीब 46hp की पावर और 43.3Nm का टॉर्क देता है।
खास बात यह है कि इसमें होंडा की ई-क्लच तकनीक मिलने की उम्मीद है। इसकी कीमत अभी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुई है। रेबेल 500 के आने से भारत में होंडा के क्रूजर लाइनअप में एक ज्यादा पावरफुल विकल्प जुड़ सकता है।
यामाहा टेनेरे 700
एडवेंचर बाइक पसंद करने वालों के लिए यामाहा टेनेरे 700 अक्तूबर में सबसे चर्चित लॉन्च में से एक हो सकती है। भारत में इसकी कीमत करीब 13-14 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। टेनेरे 700 को अपनी ऑफ-रोड क्षमता के लिए जाना जाता है और भारत में यह प्रीमियम एडवेंचर-टूरर सेगमेंट में मुकाबला करेगी।
इसका आना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस प्राइस बैंड में गंभीर ऑफ-रोड क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिलों के विकल्प अब तक सीमित रहे हैं।
CFMoto 450SR
स्पोर्टियर बाइक चाहने वाले ग्राहकों के लिए CFMoto 450SR भी अक्तूबर में दस्तक दे सकती है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2-2.5 लाख रुपये हो सकती है और इसके करीब 10 अक्तूबर को लॉन्च होने की उम्मीद है।
450SR ऐसे बजट-कांशस खरीदारों को टारगेट कर सकती है, जो प्रीमियम नेकेड बाइक की कीमत तक जाए बिना ज्यादा स्पोर्टियर राइडिंग पोजीशन और अनुभव चाहते हैं।
2 लाख से 13 लाख रुपये से ज्यादा तक होगी रेंज
अक्तूबर में आने वाली इन सात बाइक्स की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपये से शुरू होकर 13 लाख रुपये से ज्यादा तक जा सकती है। इस तरह इस महीने कम बजट वाली बाइक से लेकर प्रीमियम एडवेंचर टूरर तक लगभग अलग-अलग खरीदार सेगमेंट में नए विकल्प देखने को मिल सकते हैं।
हालांकि, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर लॉन्च डेट और कीमतें अभी अपेक्षित हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित कंपनियों की ओर से की जानी बाकी है।
बाइक खरीदने वालों के लिए क्यों खास हो सकता है यह महीना?
अगर आप सब-400cc नेकेड बाइक, एडवेंचर टूरर या एंट्री-लेवल कम्यूटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्तूबर में आने वाले नए मॉडल आपके विकल्प बढ़ा सकते हैं। इसलिए मौजूदा मॉडल की बुकिंग फाइनल करने से पहले कुछ हफ्ते इंतजार करना एक विकल्प हो सकता है। खासकर तब, जब जिस सेगमेंट में आप बाइक खरीदना चाहते हैं, उसमें नई मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली हो। फाइनल कीमत और लॉन्च डेट सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि इन नई बाइक्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन मौजूदा विकल्पों के मुकाबले किस तरह बैठते हैं। तब खरीदार अपने बजट और जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकेंगे।