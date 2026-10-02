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लंबी यात्रा पर निकलने से पहले कार में छह चीजें चेक करना जरूरी: नहीं तो खराब हो सकता है सफर, जानें NHAI की सलाह

Fri, 02 Oct 2026 04:36 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 02 Oct 2026 04:36 PM IST
सार

यदि आप लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके काफी काम की हो सकती है। एनएचएआई (NHAI) ने वाहन मालिकों और ड्राइवर्स को सड़क पर उतरने से पहले अपने वाहनों की नियमित जांच करने की सलाह दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफर शुरू करने से पहले किन जरूरी चीजों को चेक न करना आपके लिए भारी पड़ सकता है? आइए जानते हैं NHAI ने हाईवे यात्रियों के लिए क्या खास गाइडलाइन्स जारी की हैं।
 

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NHAI Issues Advisory, Check These Essential Vehicle Fluids Before Starting Journey
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
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अगर आप कार या किसी दूसरे वाहन से लंबा सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच कर लेना जरूरी हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने वाहन मालिकों और चालकों को सड़क यात्रा से पहले अपने वाहन की नियमित जांच करने की सलाह दी है। एनएचएआई के अनुसार, अच्छी तरह मेंटेन किया गया वाहन ही सुरक्षित और सुचारू सफर की शुरुआत करता है। खास तौर पर वाहन के जरूरी फ्लूइड्स की जांच करने से ब्रेकडाउन का खतरा कम करने और वाहन के प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

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सफर से पहले किन फ्लूइड्स की करें जांच?
नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, सड़क पर निकलने से पहले वाहन के जरूरी फ्लूइड्स की जांच करना महत्वपूर्ण है। इनमें ये छह फ्लूइड शामिल हैं।

1. इंजन ऑयल: इंजन ऑयल वाहन के इंजन के लिए बेहद जरूरी होता है। सफर से पहले इसका स्तर जांच लेना चाहिए, ताकि इंजन को पर्याप्त लुब्रिकेशन मिलता रहे और यात्रा के दौरान किसी परेशानी का जोखिम कम हो।
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2. कूलेंट: कूलेंट इंजन के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। लंबी दूरी के सफर में इंजन के बेहतर प्रदर्शन के लिए कूलेंट का सही स्तर बनाए रखना जरूरी है।
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3. ब्रेक फ्लूइड: ब्रेक फ्लूइड ब्रेकिंग सिस्टम के लिए जरूरी है। हाईवे पर निकलने से पहले इसके स्तर की जांच करना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित ड्राइविंग में ब्रेकिंग सिस्टम की अहम भूमिका होती है।
4. क्लच फ्लूइड: जिन वाहनों में क्लच फ्लूइड का इस्तेमाल होता है, उनमें सफर से पहले इसका स्तर भी जांचना चाहिए। यह क्लच सिस्टम के सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी होता है।
5. पावर स्टीयरिंग फ्लूइड: पावर स्टीयरिंग फ्लूइड स्टीयरिंग सिस्टम के संचालन में मदद करता है। सड़क यात्रा से पहले इसका स्तर जांच लेने से स्टीयरिंग से जुड़ी संभावित परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।
6. विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड: विंडशील्ड साफ रखने के लिए वॉशर फ्लूइड भी जरूरी है। खासकर लंबी यात्रा के दौरान साफ विंडशील्ड ड्राइवर को बेहतर विजिबिलिटी देने में मदद करती है।



क्यों जरूरी है यात्रा से पहले वाहन की जांच?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार, हाईवे पर गाड़ी ले जाने से पहले कुछ छोटे लेकिन अहम कदम उठाने से सफर में होने वाली अचानक परेशानियों से बचा जा सकता है। नियमित मेंटेनेंस से आपकी गाड़ी हमेशा हाईवे-रेडी (Highway-Ready) रहती है।

  • ब्रेकडाउन से बचाव: समय पर जांच करने से रास्ते में गाड़ी बंद होने या खराब होने (ब्रेकडाउन) का खतरा खत्म हो जाता है।
  • बेहतर परफॉर्मेंस: सही मात्रा में फ्लूइड्स रहने से गाड़ी का इंजन और अन्य पार्ट्स सुचारू रूप से काम करते हैं।
  • सड़क सुरक्षा: यह न केवल आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले अन्य यात्रियों के अनुभव को भी सुरक्षित और आरामदायक बनाता है।

NHAI की वाहन मालिकों से अपील
साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे हाईवे पर निकलने से पहले इन सरल लेकिन जरूरी कदमों को अपनी नियमित आदत का हिस्सा बनाएं।
वाहन के जरूरी फ्लूइड्स की जांच में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन यह सफर के दौरान संभावित परेशानी और ब्रेकडाउन के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। इसलिए हाईवे यात्रा शुरू करने से पहले वाहन को अच्छी तरह मेंटेन और हाईवे-रेडी रखना सुरक्षित सफर के लिए जरूरी है।

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