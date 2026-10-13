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Hindi News ›   Automobiles News ›   BYD Atto 8 Debuts with 9-Minute Flash Charging: 10 Per Cent to 97 Per Cent Charge Claimed, But There’s a Catch

पेरिस मोटर शो में पेश हुई BYD Atto 8: सिर्फ 9 मिनट में होगी 10% से 97% चार्ज, लेकिन क्या है इसके पीछे का पेंच?

Tue, 13 Oct 2026 10:12 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 13 Oct 2026 10:12 PM IST
सार

चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD ने अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV Atto 8 को पेरिस मोटर शो में पेश किया है। इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहद तेज चार्जिंग क्षमता है। जानें पूरी डिटेल्स।

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BYD Atto 8 Debuts with 9-Minute Flash Charging: 10 Per Cent to 97 Per Cent Charge Claimed, But There’s a Catch
BYD Atto 8 Fast Charging - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी बीवाईडी (BYD) ने पेरिस मोटर शो में अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी BYD Atto 8 से पर्दा उठा दिया है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्लैश-चार्जिंग तकनीक है। जिसने दुनिया भर के ऑटो एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 
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  • चौंकाने वाली चार्जिंग स्पीड: कंपनी का दावा है कि अगर इसे सही चार्जर से जोड़ा जाए, तो यह एसयूवी बैटरी को लगभग खाली (10 प्रतिशत) स्थिति से पूरी तरह भरने के बेहद करीब यानी 97 प्रतिशत तक मात्र 9 मिनट में पहुंचा सकती है।
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  • समय की बचत: बीवाईडी के अनुसार, यह गाड़ी मात्र 5 मिनट में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत और केवल 9 मिनट में 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है। यानी जब तक आप कॉफी पीकर वाशरूम ब्रेक से लौटेंगे, आपकी गाड़ी सफर के लिए तैयार मिलेगी।
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इस सुपर-फास्ट चार्जिंग के पीछे का 'पेंच' क्या है?

सुनने में यह तकनीक भले ही जादुई लगे, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें और सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं:
  • विशेष चार्जर की जरूरत: यह 9 मिनट वाली फ्लैश-चार्जिंग तभी संभव है जब कार की सेकेंड-जेनरेशन 'ब्लेड बैटरी' को विशेष रूप से बीवाईडी के अपने फ्लैश चार्जर्स (जो 1,500 किलोवॉट तक की क्षमता वाले हैं) से प्लग किया जाए।
  • थर्ड-पार्टी चार्जर्स की सीमा: यदि आप इसे किसी अन्य सामान्य या थर्ड-पार्टी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग स्पीड उस नेटवर्क की क्षमता तक ही सीमित रह जाएगी। इसके अलावा, बीवाईडी की योजना 2027 के अंत तक पूरे यूरोप में केवल 3,000 फ्लैश स्टेशन स्थापित करने की है।
  • ठंडे मौसम का असर: माइनस 30 डिग्री सेल्सियस (-30°C) जैसे अत्यधिक ठंडे तापमान में बैटरी को 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज होने में 12 मिनट का समय लगता है, जो सामान्य दावे से 3 मिनट ज्यादा है।

 

BYD Atto 8 में कौन-सी बैटरी और पावरट्रेन मिलती है?

यह शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी तकनीकी रूप से बेहद दमदार है:
  • बैटरी पैक: इसमें सेकेंड-जेनरेशन का बड़ा 115 kWh का ब्लेड बैटरी पैक दिया गया है।
  • परफॉर्मेंस विकल्प: यह दो शानदार कॉन्फ़िगरेशन में आती है:
    • RWD (रियर-व्हील ड्राइव) वर्जन: यह 448 bhp की पीक पावर जनरेट करता है। यह 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार मात्र 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है और सिंगल चार्ज में 651 किमी तक की रेंज देने का दावा करती है।
    • AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) वर्जन: यह और भी अधिक दमदार है और 754 bhp की पावर पैदा करती है। यह वेरिएंट मात्र 4.6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है और 602 किमी तक की रेंज देता है। 
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