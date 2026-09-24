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Hindi News ›   Automobiles News ›   Tata Aeris Interior Teased Ahead of September 25 Launch; Reveals 360-Degree Camera and Dual Wireless Charging

25 सितंबर को लॉन्च से पहले टाटा एरीज के इंटीरियर का टीजर जारी: 360-डिग्री कैमरा के साथ मिलेंगे और कौन से फीचर?

Thu, 24 Sep 2026 03:53 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 24 Sep 2026 03:53 PM IST
सार

Tata Cars ने अपनी आगामी Tata Aeris सब-कॉम्पैक्ट सेडान का नया टीजर जारी किया है। कंपनी इसे 25 सितंबर को लॉन्च करने वाली है। इससे पहले जारी टीजर में कार के बाहरी डिजाइन की झलक दिखाई गई थी, जबकि ताजा वीडियो में इसके इंटीरियर और प्रमुख फीचर्स की जानकारी सामने आई है।

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Tata Aeris Interior Teased Ahead of September 25 Launch; Reveals 360-Degree Camera and Dual Wireless Charging
Tata Aeris Interior Teaser - फोटो : Tata Motors

विस्तार
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टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी/टाटा मोटर्स (Tata Cars) अपनी नई सब-कॉम्पैक्ट सेडान Tata Aeris को 25 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लॉन्च से ठीक पहले कंपनी ने इसका नया टीजर जारी किया है। जिसमें गाड़ी के इंटीरियर और केबिन में मिलने वाले कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा हुआ है।
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इससे पहले आए टीजर में कार के एक्सटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई गई थी। लेकिन नए टीजर ने इसके केबिन लेआउट, इंफोटेनमेंट और कम्फर्ट फीचर्स से पर्दा उठा दिया है।
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Tata Aeris के केबिन डिजाइन और डैशबोर्ड में क्या खास देखने को मिलेगा?

टीजर वीडियो के मुताबिक, नई Aeris का इंटीरियर लेआउट काफी हद तक टाटा टियागो और टिगोर के प्रीमियम केबिन से प्रेरित है, जिसे नया मॉडर्न टच दिया गया है:
  • डैशबोर्ड व लेआउट: केबिन में फैब्रिक-इंसपायर्ड डैशबोर्ड, सिग्नेचर डुअल-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड पर ऊपर स्थित, शायद 10.24-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। 
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  • कलर थीम: केबिन के अंदर लाइट बेज और ग्रे कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एयरी और खुला-खुला लुक देता है।

 

सुविधा और आराम के मामले में नई Aeris में कौन-कौन से आधुनिक फीचर्स मिलेंगे?

टीजर के जरिए नई Aeris में मिलने वाले कई हाई-टेक फीचर्स की पुष्टि हो चुकी है:
  • डुअल वायरलेस चार्जिंग डॉक: केबिन में एक बड़ा वायरलेस चार्जिंग ट्रे दिया गया है, जहां एक साथ दो स्मार्टफोन रखे जा सकते हैं।
  • सुरक्षा व कम्फर्ट फीचर्स: इसमें 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेंटर कंसोल पर कप होल्डर्स और एक्स्ट्रा स्टोरेज के साथ आर्मरेस्ट मिलेगा।
  • अन्य फीचर्स: इसमें इंजन स्टार्ट-स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल व फोल्डेबल ORVMs, रियर एसी वेंट्स, टाइप-C यूएसबी पोर्ट्स और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी जाएगी। वहीं इसके ऑटोमैटिक (AMT) वेरिएंट्स में पारंपरिक गियर लीवर की जगह रोटरी ड्राइव सेलेक्ट मिलेगा।

 

नई Tata Aeris के एक्सटीरियर और लुक्स में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?

एक्सटीरियर टीजर में कार के फ्रंट और रियर लाइटिंग सेटअप की झलक पहले ही मिल चुकी है:
  • अलॉय व्हील्स: मौजूदा टिगोर की तुलना में इसमें नए डिजाइन वाले ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।
  • क्लीन लुक: Aeris में टियागो की तरह भारी और चौड़ी ब्लैक बम्पर क्लैडिंग नहीं मिलेगी, जिससे इसे एक साफ-सुथरा और प्रीमियम सेडान लुक मिलता है।

 

Tata Aeris के इंजन, पावर और CNG ऑप्शंस की डिटेल्स क्या हैं?

मैकेनिकल मोर्चे पर Tata Aeris में कंपनी का आजमाया हुआ और भरोसेमंद इंजन सेटअप ही बरकरार रखा जाएगा:
  • 1.2L पेट्रोल इंजन: यह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन 84 bhp की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा।
  • iCNG वेरिएंट: इसके सीएनजी (CNG) वेरिएंट में यही इंजन 72 bhp की पावर और 96.5 Nm का टॉर्क देगा। खास बात यह है कि ग्राहकों को इसमें CNG-AMT (ऑटोमैटिक सीएनजी) का विकल्प भी ऑफर किया जाएगा।
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