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बुकिंग प्रक्रिया: ग्राहक इस स्पेशल एडिशन को देश भर की अधिकृत बीएमडब्ल्यू डीलरशिप के जरिए बुक कर सकते हैं। या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी रुचि दर्ज करा सकते हैं।

ग्राहक इस स्पेशल एडिशन को देश भर की अधिकृत बीएमडब्ल्यू डीलरशिप के जरिए बुक कर सकते हैं। या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी रुचि दर्ज करा सकते हैं। विज्ञापन कीमत और यूनिट्स: बीएमडब्ल्यू ने अभी तक भारत में इसकी आधिकारिक कीमतों और देश के लिए अलॉट की गई कुल यूनिट्स का खुलासा नहीं किया है। विज्ञापन विज्ञापन इस स्पेशल एडिशन का एक्सटीरियर और डिजाइन लुक कैसा है? BMW M2 xDrive Turbo Edition को बेहद खास और आक्रामक रेट्रो-मॉडर्न लुक दिया गया है: पेंट और ग्राफिक्स: यह कार केवल अल्पाइन व्हाइट एक्सक्लूसिव पेंट फिनिश में आती है। जिस पर हाथ से पेंट की गई बीएमडब्ल्यू मोटरस्पोर्ट स्ट्राइप्स दी गई हैं।

यह कार केवल अल्पाइन व्हाइट एक्सक्लूसिव पेंट फिनिश में आती है। जिस पर हाथ से पेंट की गई बीएमडब्ल्यू मोटरस्पोर्ट स्ट्राइप्स दी गई हैं। खास डिटेल्स: बोनट पर ब्लैक पावर डोम और आइकॉनिक रिवर्स 'turbo' स्क्रिप्ट इसे सड़क पर एक अलग पहचान देती है। M2 बैज के नीचे एक विशेष 'turbo' एमब्लेम भी लगाया गया है।

बोनट पर ब्लैक पावर डोम और आइकॉनिक रिवर्स 'turbo' स्क्रिप्ट इसे सड़क पर एक अलग पहचान देती है। M2 बैज के नीचे एक विशेष 'turbo' एमब्लेम भी लगाया गया है। कार्बन फाइबर एलिमेंट्स: मोटरस्पोर्ट-प्रेरित लुक को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन-फाइबर रूफ, टेलगेट और रियर स्पॉइलर दिया गया है। इसके अलावा ग्राहक चाहें तो 19/20-इंच के गोल्ड ब्रॉन्ज एम परफॉर्मेंस फोर्गेड व्हील्स का विकल्प भी चुन सकते हैं। केबिन के अंदर कौन-से लग्जरी और स्पोर्टी फीचर्स मिलते हैं? कार के अंदर का माहौल पूरी तरह से स्पोर्टी और प्रीमियम रखा गया है: सीट्स और स्टीयरिंग: इंटीरियर में M कार्बन बकेट सीट्स और कार्बन-फाइबर ट्रिम के साथ M अल्केन्टारा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

इंटीरियर में M कार्बन बकेट सीट्स और कार्बन-फाइबर ट्रिम के साथ M अल्केन्टारा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। स्पेशल टच: सेंटर कपहोल्डर कवर पर एक एक्सक्लूसिव 'turbo' बैज जोड़ा गया है, जो इसके हेरिटेज थीम को खूबसूरती से बयां करता है। यह केबिन को पूरी तरह से रेट्रो बनाए बिना एक आधुनिक और दमदार अहसास कराता है। इंजन पावर, रफ्तार और परफॉर्मेंस के आंकड़े क्या हैं? परफॉर्मेंस के मोर्चे पर यह कार बेहद ताकतवर साबित होती है: इंजन: इसमें 3.0-लीटर इनलाइन सिक्स-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 480 hp की जबरदस्त पावर पैदा करता है।

इसमें 3.0-लीटर इनलाइन सिक्स-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 480 hp की जबरदस्त पावर पैदा करता है। रफ्तार: बीएमडब्ल्यू के अनुसार, यह कूपे मात्र 3.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

बीएमडब्ल्यू के अनुसार, यह कूपे मात्र 3.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। टॉप स्पीड: इसकी इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है, जिसे वैकल्पिक M ड्राइवर पैकेज के साथ 285 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। किस ऐतिहासिक कार को ट्रिब्यूट देने के लिए इसे लाया गया है? यह एडिशन सीधे तौर पर ऑटोमोबाइल इतिहास के एक बड़े मील के पत्थर से जुड़ा है: मूल BMW 2002 turbo (1973): साल 1973 में लॉन्च की गई मूल बीएमडब्ल्यू 2002 टर्बो यूरोप में सीरीज-प्रोडक्शन में आने वाली पहली टर्बोचार्ज्ड कार थी।

साल 1973 में लॉन्च की गई मूल बीएमडब्ल्यू 2002 टर्बो यूरोप में सीरीज-प्रोडक्शन में आने वाली पहली टर्बोचार्ज्ड कार थी। उस समय यह कार 170 hp की पावर और 210 किमी प्रति घंटा से अधिक की टॉप स्पीड देती थी। जो बीएमडब्ल्यू के परफॉर्मेंस इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। BMW M2 xDrive Turbo Edition को बेहद खास और आक्रामक रेट्रो-मॉडर्न लुक दिया गया है:कार के अंदर का माहौल पूरी तरह से स्पोर्टी और प्रीमियम रखा गया है:परफॉर्मेंस के मोर्चे पर यह कार बेहद ताकतवर साबित होती है:यह एडिशन सीधे तौर पर ऑटोमोबाइल इतिहास के एक बड़े मील के पत्थर से जुड़ा है:

लग्जरी परफॉर्मेंस कार प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीएमडब्ल्यू इंडिया (BMW India) ने देश में लिमिटेड-रन परफॉर्मेंस कूपे बीएमडब्ल्यू एम2 एक्सड्राइव टर्बो एडिशन (BMW M2 xDrive Turbo Edition) के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। यह स्पेशल एडिशन कार 1973 की मशहूर BMW 2002 turbo को एक श्रद्धांजलि के रूप में पेश की गई है।