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बीएमडब्ल्यू एफ 450 आर नेकेड स्ट्रीटफाइटर से उठा पर्दा: मिला 420cc पैरेलल-ट्विन इंजन, जानें कितनी फुर्तीली है?

Sat, 03 Oct 2026 01:41 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 03 Oct 2026 01:41 PM IST
सार

नई BMW F 450 R मोटरसाइकिल को फुर्ती और आसानी से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। जिसमें 420cc का इंजन और इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स दिए गए हैं। अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी फीचर्स की वजह से यह नए और अनुभवी, दोनों तरह के राइडर्स को पसंद आती है।

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BMW F 450 R Naked Streetfighter Unveiled: Features 420cc Parallel-Twin Engine Check Details
BMW F 450 R Motorcycle - फोटो : BMW Motorrad

विस्तार
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बीएमडब्ल्यू मोटोराड (BMW Motorrad) ने अपनी नई F 450 फैमिली का विस्तार करते हुए F 450 R नेकेड स्ट्रीटफाइटर बाइक से पर्दा उठा दिया है। यह मोटरसाइकिल रोजाना की राइडिंग और स्पॉर्टी हैंडलिंग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यह A2 लाइसेंस श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इसकी आक्रामक स्टाइलिंग काफी हद तक ब्रांड की फ्लैगशिप S 1000 R से प्रेरित है।
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कंपनी इस बाइक को चार अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश कर रही है:
  • Base (बेस): शुरुआती और मानक वेरिएंट।
  • Exclusive (एक्सक्लूसिव): अतिरिक्त फीचर्स से लैस।
  • M Sport (एम स्पोर्ट्स): स्पॉर्टी एलिमेंट्स के साथ।
  • M Sport with Innovation Package: टॉप-स्पेक वेरिएंट।
हायर ट्रिम्स में ग्राहकों को शिफ्ट असिस्टेंट प्रो, स्पोर्ट सस्पेंशन, राइडिंग मोड्स प्रो और ईजी राइड क्लच जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए जा रहे हैं।

 

नया 420cc इंजन प्रदर्शन और माइलेज के मामले में कैसा है?

BMW F 450 R में नया विकसित किया गया 420cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो बेहद दमदार परफॉरमेंस देता है:
  • पावर और टॉर्क: यह इंजन 8,750 rpm पर 48 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
  • मिड-रेंज टॉर्क: कंपनी के मुताबिक, इंजन का लगभग 80 प्रतिशत अधिकतम टॉर्क 3,000 rpm से ही मिलने लगता है, जिससे लोअर और मिड-रेंज में बाइक को चलाना बेहद आसान हो जाता है।
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  • फायरिंग ऑर्डर व गियरबॉक्स: 135-डिग्री क्रैंकपिन अरेंजमेंट के कारण इसका एग्जॉस्ट नोट और फायरिंग कैरेक्टर काफी अलग है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।
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  • माइलेज और रेंज: बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह बाइक 3.8 लीटर प्रति 100 किमी का माइलेज देती है। इसके 14-लीटर फ्यूल टैंक के साथ बाइक की सैद्धांतिक राइडिंग रेंज 350 किमी से अधिक है।

 

बाइक का चेसिस, सस्पेंशन और वजन राइडिंग को कितना आसान बनाता है?

F 450 R को ट्यूबलर स्टील स्पेस फ्रेम पर तैयार किया गया है, जिसमें इंजन को एक स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट के रूप में इंटीग्रेट किया गया है। इसका चेसिस सेटअप विशेष रूप से एजिबिलिटी और आसान डायरेक्शन चेंज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ताकि कम अनुभवी राइडर्स भी इसे आसानी से संभाल सकें।
  • सस्पेंशन: फ्रंट में 43 mm KYB अपसाइड-डाउन (USD) फ़ॉर्क और रियर में एल्युमीनियम स्विंगआर्म के साथ KYB मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। स्पॉर्टी वैरिएंट्स में एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटिंग्स मिलती हैं।
  • वजन: इसका 'रेडी-टू-राइड' वजन (कर्ब वेट) मात्र 175 किग्रा है। जो इसकी पावर आउटपुट के हिसाब से काफी हल्का है।

 

BMW F 450 R में कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर्स मिलते हैं?

बीएमडब्ल्यू ने इस नेकेड बाइक को आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरी तरह लैस किया है:
  • इलेक्ट्रॉनिक एड्स व मोड्स: स्टैंडर्ड फीचर्स में ABS Pro, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल शामिल हैं। इसमें रेन, रोड और डायनामिक तीन राइडिंग मोड्स मिलते हैं। टॉप मॉडल में कस्टमाइजेबल डायनामिक प्रो मोड भी उपलब्ध है। 
  • इजी राइड क्लच: शिफ्ट असिस्टेंट प्रो के साथ मिलने वाला वैकल्पिक ईजी राइड क्लच बाइक को रोकने, शुरू करने और गियर बदलने के दौरान क्लच के ऑपरेशन को ऑटोमेट कर देता है।
  • कंसोल और कनेक्टिविटी: इसमें 6.5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, म्यूजिक और कॉल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। M Sport वेरिएंट्स में लीन एंगल, ब्रेकिंग डेटा और लैप टाइमिंग की अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है।
  • अन्य फीचर्स: ऑल-एलईडी लाइटिंग, हीटेड ग्रिप्स, यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट, रिवर्सिबल गियरशिफ्ट पैटर्न और अलग-अलग सीट-हाइट ऑप्शंस भी शामिल हैं। 
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