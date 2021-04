{"_id":"606dce268ebc3ed63c4bd961","slug":"car-care-tips-world-health-day-2021-maruti-suzuki-advice-on-car-care-health-maruti-suzuki-cars","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"World Health Day 2021: \u092e\u093e\u0930\u0941\u0924\u093f \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0916\u0941\u0926 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u0915\u093e \u0916\u094d\u092f\u093e\u0932 \u0930\u0916\u0928\u093e \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0939\u0948 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

World Health Day 2021: मारुति ने बताया खुद के साथ कार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना क्यों है जरूरी

Updated Wed, 07 Apr 2021

सार मारुति सुजुकी ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आपस में संबंध भी अहम है। वाहन के स्वस्थ पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

2021 World Health Day Tips For Car Care: World Health Day (विश्व स्वास्थ्य दिवस) हर साल सात अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 1948 को इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद वर्ष 1950 से दुनियाभर में सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कोविड महामारी को देखते हुए इस दिवस की अहमियत कुछ ज्यादा बढ़ गई है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद लोग स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान देने लगे हैं। लेकिन मारुति सुजुकी ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आपस में संबंध भी अहम है। वाहन के स्वस्थ पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी Maruti Suzuki (मारुति सुजुकी) ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर अपनी कार की एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में मारुति की लोकप्रिय कार वैगनआर को दिखाया गया है। लेकिन इसमें सबसे अनोखी बात यह है कि कार के ऊपर स्थेथॉस्कोप रखा हुआ है। इसके साथ ही इस पर लिखा है, "Even on Your Car's Health This World Health Day Give it The Expert Care It Deserves." इसके जरिए कंपनी ने यह समझाने की कोशिश की है, कि न सिर्फ इंसानों को बल्कि कार के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कंपनी की सलाह है कि अपनी कार को किसी जानकार मैकेनिक को ही दिखाएं। ऑटो केयर से जुड़ी विशेष सावधानियों पर ध्यान देने से न सिर्फ कार का माइलेज बेहतर बना रहता है, बल्कि कार की उम्र में भी इजाफा होता है। इसके लिए कार के इंजन फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक, टायर का निरीक्षण, लाइट्स, विंड शिल्ड और अन्य चीजों को समय-समय पर चेक कराते रहना चाहिए। कार एक्सपर्ट्स की राय में अगर आप अपनी कार किसी सड़क किनारे बैठे मिस्त्री को दिखा रहे हैं, तो पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह एक अनुभवी और एक्सपर्ट मिस्त्री है। किसी अंजान मिस्त्री को अपनी कार दिखाने की बजाए किसी अधिकृत वर्कशॉप पर ही कार को लेकर जाना चाहिए। जहां एक्सपर्ट मैकेनिक आपकी कार को देखते हैं। कार की सर्विस अधिकृत शोरूम या वर्कशॉप पर ही करानी चाहिए। अधिकृत वर्कशॉप पर ले जाने से वे कार में खराब हुए किसी पार्ट को ठीक करने की बजाए उसे बदलकर नया लगा देते हैं। जिसमें गारंटी भी शामिल होती है। भले ही इसमें कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो जाएं लेकिन आप कार की परफॉर्मेंस को लेकर आश्वस्त रह सकते हैं।