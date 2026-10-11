कार के ब्रेक पैड जल्दी घिस रहे हैं?: गाड़ी चलाते समय अपनाएं ये पांच आदतें, बच सकता है बार-बार बदलवाने का खर्च

कार चलाते समय ब्रेक जितने जरूरी हैं, उतने ही खास उनके ब्रेक पैड भी होते हैं। यही पैड ब्रेक लगाने पर पहियों की गति कम करने और गाड़ी को रोकने में मदद करते हैं। हालांकि, शहर के ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने और ड्राइविंग की कुछ गलत आदतों की वजह से ये जल्दी घिस सकते हैं। ऐसे में इन्हें बार-बार बदलवाने पर खर्च भी बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि ड्राइविंग के तरीके में कुछ छोटे बदलाव करके ब्रेक पैड की उम्र बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं ऐसी ही पांच आसान टिप्स...

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कुछ ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार कम करते समय एक्सीलरेटर से पैर पूरी तरह हटाए बिना ब्रेक दबाने की कोशिश करते हैं। यह आदत ठीक नहीं है। ब्रेक और एक्सीलरेटर एक साथ दबाने से ब्रेक पैड तेजी से घिस सकते हैं और ईंधन की खपत भी बढ़ सकती है।

गाड़ी रोकने या उसकी रफ्तार कम करने के लिए पहले एक्सीलरेटर से पैर पूरी तरह हटाएं और फिर जरूरत के अनुसार ब्रेक लगाएं। इससे ड्राइविंग ज्यादा सहज होगी और ब्रेकिंग सिस्टम पर पड़ने वाला गैर-जरूरी दबाव भी कम हो सकता है।

अगर आपको आगे ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड ब्रेकर या किसी रुकावट की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ती है, तो आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय पहले से रफ्तार कम करना शुरू कर दें। इससे आप हल्के दबाव के साथ ब्रेक लगा सकेंगे।अचानक और जोर से ब्रेक लगाने को हार्ड ब्रेकिंग कहा जाता है। ऐसा करने पर ब्रेक पैड और डिस्क के बीच घर्षण बढ़ता है और ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इसका असर ब्रेक पैड की उम्र पर पड़ता है और वे जल्दी घिस सकते हैं। इसलिए सड़क की स्थिति पर नजर रखें और जरूरत के हिसाब से समय रहते ब्रेक लगाएं।तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से न सिर्फ दुर्घटना का खतरा सकता है, बल्कि गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक को ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। ज्यादा स्पीड पर चल रही कार को रोकने के लिए ब्रेक पैड को अधिक ऊर्जा सोखनी पड़ती है।जैसे 105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार को रोकने में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तुलना में करीब 33 फीसदी ज्यादा ऊर्जा लगती है। इसलिए सड़क और ट्रैफिक के हिसाब से सुरक्षित रफ्तार बनाए रखें। इससे ब्रेक पर अनावश्यक दबाव कम करने में मदद मिलेगी।



4. सही परिस्थितियों में इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें

हर बार गाड़ी की रफ्तार कम करने के लिए केवल ब्रेक पैडल पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। सही परिस्थितियों में इंजन ब्रेकिंग भी मददगार हो सकती है। इसमें एक्सीलरेटर से पैर हटाकर और जरूरत के अनुसार निचले गियर में शिफ्ट करके गाड़ी की रफ्तार धीरे-धीरे कम की जाती है।

ट्रैफिक में धीरे-धीरे रुकते समय या ढलान पर उतरते वक्त इंजन ब्रेकिंग से नियमित ब्रेक पैड पर पड़ने वाला दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, मैनुअल कार में गियर बदलते समय क्लच का सही इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर सामान्य ब्रेक भी लगाएं। इंजन ब्रेकिंग का मतलब ब्रेक पैडल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना नहीं है।



5. कार में जरूरत से ज्यादा सामान न रखें

हमेशा ध्यान दें कि कार में जितना ज्यादा वजन होगा, उसे रोकने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। डिक्की में रखा अनावश्यक सामान और गैर-जरूरी एक्सेसरीज गाड़ी का वजन बढ़ा सकती हैं। इससे ब्रेक पैड पर दबाव बढ़ सकता है और वे जल्दी घिस सकते हैं। इसलिए कार में केवल जरूरी सामान रखें और वाहन की तय वजन सीमा का ध्यान रखें। इससे ब्रेकिंग सिस्टम पर अनावश्यक भार कम करने में मदद मिलेगी।



ब्रेक पैड की देखभाल क्यों जरूरी है?