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नई 2026 टीवीएस रेडियॉन भारत में लॉन्च: मिलेगी ऑल-LED लाइटिंग और नए रंग, कितनी है कीमत?

Tue, 13 Oct 2026 06:33 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 13 Oct 2026 06:33 PM IST
सार

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में अपडेटेड 2026 Radeon कम्यूटर बाइक लॉन्च कर दी है। नई Radeon में ऑल-LED लाइटिंग पैकेज और नए रंगों के विकल्प दिए गए हैं। जानें पूरी डिटेल्स।

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2026 TVS Radeon Launched in India: Check New Colors Features Specs And Price
2026 TVS Radeon - फोटो : TVS Motor

विस्तार
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त्योहारी सीजन के बीच घरेलू दो-पहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर (TVS Motor) ने अपनी लोकप्रिय कम्यूटर मोटरसाइकिल 2026 TVS Radeon को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है।
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  • शुरुआती कीमत: इस नई बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 67,100 रुपये से शुरू होती है।
  • वेरिएंट्स: यह बाइक कुल तीन वेरिएंट्स- बेस, डिजी-ड्रम और डिजी-डिस्क में उपलब्ध कराई गई है।
  • कीमतों में बदलाव: कंपनी ने बेस वेरिएंट की कीमत में 1,250 रुपये की हल्की बढ़ोतरी की है। वहीं इसके टॉप-एंड डिजी-डिस्क वेरिएंट की कीमत को 7,500 रुपये तक घटा दिया है।जिससे अब यह 73,100 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। 
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2026 मॉडल में कौन-से नए रंग और डिजाइन अपडेट मिले हैं?

मोटरसाइकिल का कुल सिल्हूट अपने पुराने मॉडल जैसा ही रखा गया है, लेकिन नए कॉस्मेटिक अपडेट्स इसे फ्रेश लुक देते हैं:
  • वेरिएंट-वाइज कलर विकल्प:
    • Base Variant: ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड रेड।
    • Digi-Drum Trim: ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड ओरेन्ज, और रेड एंड ब्लैक (DT)।
    • Digi-Disc Variant: ब्लैक एंड ओरेन्ज या रेड एंड ब्लैक (DT)।
  • ऑल-LED लाइटिंग: बाइक में अब आधुनिक ऑल-LED लाइटिंग पैकेज दिया गया है, जो रात के सफर में विजिबिलिटी को बेहतर बनाता है।

 

इंजन और मैकेनिकल परफॉर्मेंस में क्या बदलाव हुआ है?

मैकेनिकल मोर्चे पर 2026 टीवीएस रेडियन में कोई बदलाव नहीं किया गया है:
  • इंजन स्पेसिफिकेशन: इसमें पहले की तरह ही 110cc का एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 8 hp की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
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  • गियरबॉक्स: इस मोटर को 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो कम्यूटर राइडर्स को स्मूथ और किफायती राइडिंग अनुभव देता है।

 

फीचर्स के मामले में यह बाइक अपने प्रतिद्वंद्वियों को कैसे टक्कर देती है?

एंट्री-लेवल कम्यूटर सेगमेंट में टीवीएस रेडियन को एक प्रीमियम विकल्प के तौर पर देखा जाता है:
  • मुख्य फीचर्स: ऑल-LED हेडलैंप, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टॉप वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
  • बाजार में मुकाबला:
    • Honda Livo: इसकी कीमत 80,330 रुपये से 82,897 रुपये के बीच है, जो इसे थोड़ा महंगा बनाती है।
    • Bajaj CT 110X: कीमत 74,930 रुपये।
    • Bajaj Platina 110: कीमत 75,797 रुपये।
  • इन विकल्पों की तुलना में कम कीमत और नए अपडेट्स के साथ TVS Radeon इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए एक किफायती और आकर्षक सौदा साबित हो सकती है।
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