टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट लॉन्च: वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स से है लैस, किन कारों को देगी टक्कर?

अगर आप दस लाख रुपये के आसपास एक ऐसी हैचबैक खरीदने की सोच रहे हैं, जिसमें अच्छे फीचर्स के साथ सेफ्टी तकनीक भी मिले, तो टोयोटा ग्लैंजा का नया मॉडल आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। टोयोटा ने भारतीय बाजार में 2026 ग्लैंजा फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। इस बार कार में नया थ्री-सिलेंडर इंजन, अपडेटेड फ्रंट डिजाइन, वेंटिलेटेड सीट्स और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

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ग्लैंजा का यह अपडेट मारुति सुजुकी बलेनो के अपडेट के ठीक बाद आया है। दोनों कारों में पावरट्रेन और फीचर्स से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलते हैं। नई ग्लैंजा पांच वेरिएंट में उपलब्ध है और इसका मुकाबला ह्यूंदै i20 और टाटा अल्ट्रोज जैसी प्रीमियम हैचबैक से रहेगा।नई ग्लैंजा फेसलिफ्ट के फ्रंट डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसमें अब बड़ा फ्रंट ग्रिल मिलता है, जिसका डिजाइन टोयोटा के महंगे मॉडल्स से प्रेरित लगता है। ग्रिल में रडार मॉड्यूल्स भी लगाए गए हैं, जो कार के ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स से जुड़े हैं।हेडलाइट का डिजाइन पुराने मॉडल जैसा ही रखा गया है, लेकिन LED फॉग लैंप को नया रूप दिया गया है। टोयोटा का लोगो भी अब पहले की जगह बोनट पर लगाया गया है।नई टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट को कुल सात कलर में पेश किया गया है, जो कैफे व्हाइट, एंटाइसिंग सिल्वर, गेमिंग ग्रे, इंस्टा ब्लू और स्पोर्टिन रेड है। इसके साथ ही ब्लुइश ब्लैक और डिजिटल टील ग्रीन नाम से दो बिल्कुल नए कलर भी दिए गए हैं।इसी के साथ कार के इंटीरियर में अब लेदरेट सीट अपहोल्स्टरी दी गई है। डैशबोर्ड के बीच में पहले की तरह फ्री-फ्लोटिंग 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में रंगीन मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) भी दिया गया है, जिस पर ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है।फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस फोन चार्जर जोड़े हैं। वेंटिलेटेड सीट्स गर्म मौसम में बैठने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जबकि वायरलेस चार्जिंग से कम्पैटिबल फोन को बिना केबल लगाए चार्ज करना आसान होगा।इसके अलावा, नई ग्लैंजा में ये चार स्पीकर और दो ट्वीटर वाला Clarion साउंड सिस्टम, पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए रियर एसी वेंट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल,9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रंगीन MID वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इन फीचर्स के साथ ग्लैंजा रोजाना शहर में इस्तेमाल और लंबी यात्रा, दोनों के लिए सुविधाजनक केबिन देने की कोशिश करती है।नई ग्लैंजा में सेफ्टी फीचर्स पर भी जोर दिया गया है। कंपनी इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दे रही है। इसके अलावा, कार में Level 2 ADAS फीचर्स का पूरा सेट भी दिया गया है।ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स ऐसी तकनीकों है, जो ड्राइविंग के दौरान चालक को अतिरिक्त सहायता देने के लिए काम करता है। इसमें शामिल फीचर्स सड़क की स्थिति पर नजर रखने और कुछ परिस्थितियों में ड्राइवर को चेतावनी देने या सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि, ADAS ड्राइवर की जगह नहीं लेता और चालक को हमेशा सड़क पर ध्यान देना जरूरी है।टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन को लेकर हुआ है। अब इसमें नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z12E इंजन दिया गया है। यह पेट्रोल और CNG, दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। पुराने मॉडल में चार-सिलेंडर इंजन मिलता था। नए इंजन के साथ कंपनी ने बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पर ध्यान दिया है, हालांकि पावर और टॉर्क के आंकड़े पहले से थोड़े कम हुए हैं।पेट्रोल पर चलने वाला नया 1.2-लीटर Z12E इंजन 83 hp की पावर और 112 Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ पांच-स्पीड मैनुअल और पांच-स्पीड AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं। पुराने चार-सिलेंडर इंजन के मुकाबले नए इंजन की पावर 7 hp और टॉर्क 1 Nm कम है। इसके बावजूद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा सुधार हुआ है। पेट्रोल इंजन में आइडल स्टार्ट या स्टॉप फंक्शन भी दिया गया है। ट्रैफिक में गाड़ी रुकने पर यह सिस्टम इंजन को अपने आप बंद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर फिर चालू करता है। इससे लंबे ट्रैफिक जाम या सिग्नल पर ईंधन की खपत कम करने में मदद मिल सकती है।सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो इसपर चलने वाला यही इंजन 70 hp की पावर और 102 Nm का टॉर्क देता है। इसमें भी पांच-स्पीड मैनुअल और पांच-स्पीड AMT गियरबॉक्स के विकल्प दिए गए हैं। पेट्रोल इंजन की तुलना में सीएनजी मोड में पावर 7 hp कम है, लेकिन टॉर्क 4.5 Nm ज्यादा है। कंपनी के दावे के मुताबिक, CNG वर्जन का माइलेज भी अधिक है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में माइलेज का सटीक आंकड़ा नहीं दिया गया है। जो ग्राहक रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं या ईंधन खर्च कम रखना चाहते हैं, उनके लिए CNG विकल्प उपयोगी हो सकता है। वास्तविक बचत ड्राइविंग की स्थिति, चलने वाली दूरी और स्थानीय पेट्रोल-सीएनजी कीमतों पर निर्भर करेगी।नई टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी जगह बना सकती है। जो ह्यूंदै i20 और टाटा अल्ट्रोज को टक्कर देने के लिए तैयार है।