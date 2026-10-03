2026 बजाज पल्सर NS400Z नए 5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ हुई लॉन्च: मिले ये बड़े अपडेट्स, कितनी है कीमत?

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नए 5-इंच TFT डिस्प्ले में राइडर्स को कौन से आधुनिक फीचर्स मिलेंगे?

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गूगल मैप्स व टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन: अब डिस्प्ले पर ही गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे नेविगेशन काफी आसान हो जाएगा।

अब डिस्प्ले पर ही गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे नेविगेशन काफी आसान हो जाएगा। म्यूजिक व कॉल कंट्रोल: राइडर्स सीधे कंसोल से म्यूजिक और कॉल्स को मैनेज कर सकेंगे।

राइडर्स सीधे कंसोल से म्यूजिक और कॉल्स को मैनेज कर सकेंगे। डिजिटल स्टोरेज व लैप टाइमर: इसमें डॉक्यूमेंट स्टोरेज और ट्रैक राइडिंग के शौकीनों के लिए लैप टाइमर की सुविधा दी गई है।

इसमें डॉक्यूमेंट स्टोरेज और ट्रैक राइडिंग के शौकीनों के लिए लैप टाइमर की सुविधा दी गई है। राइड मोड्स व ट्रैक्शन कंट्रोल: राइडर्स नए इंटरफेस के जरिए चार राइडिंग मोड्स को बदल सकते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल को सीधे मैनेज कर सकते हैं।

क्या 2026 पल्सर NS400Z के इंजन और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव हुआ है?

इंजन व परफॉरमेंस: इसमें पहले वाला ही 349cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 9,000 rpm पर 40 hp की पावर और 7,500 rpm पर 33 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

इसमें पहले वाला ही 349cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 9,000 rpm पर 40 hp की पावर और 7,500 rpm पर 33 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। हार्डवेयर व इलेक्ट्रॉनिक्स: इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, 4 राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, 43 mm USD फ्रंट फ़ॉर्क, डुअल-चैनल ABS और रेडियल टायर्स जैसे मौजूदा सेफ्टी और सस्पेंशन पैकेज को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा गया है।

भारतीय ऑटो बाजार में नई पल्सर NS400Z का मुकाबला किन मोटरसाइकिलों से है?

यह नया अपडेट मुख्य रूप से मोटरसाइकिल के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी फीचर्स पर केंद्रित है। नए TFT कंसोल और एडवांस्ड फीचर्स के जुड़ने के कारण इसकी कीमत में पिछले मॉडल की तुलना में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस अपडेट के साथ ही बजाज ने अपनी फ्लैगशिप पल्सर को अपने बाकी रिफ्रेश्ड लाइन-अप के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है।कंपनी ने पुराने बॉन्डेड-ग्लास कलर LCD कंसोल को हटाकर अब इसमें नया 5-इंच का TFT डिस्प्ले शामिल किया है। यह नया इंटरफेस कनेक्टिविटी और राइडिंग अनुभव को और बेहतर बनाता है:इसके अलावा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नया USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जोड़ा गया है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम भी पेश किया गया है, जो अचानक तेज ब्रेकिंग करने पर पीछे से आ रहे वाहनों को चेतावनी देने के लिए हैजर्ड लाइट्स को ऑटोमैटिक चालू कर देता है।गौरतलब है कि बजाज ने इस साल इस 5-इंच TFT यूनिट को चरणबद्ध तरीके से पूरी पल्सर सीरीज में शामिल किया है। पहले N160 SS, फिर पल्सर 125 व 150, और अब फ्लैगशिप NS400Z बाइक।फीचर्स और तकनीक के अलावा बाइक के इंजन या मैकेनिकल घटकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।300-400cc नेकेड स्ट्रीटफाइटर सेगमेंट में पल्सर NS400Z अपनी आक्रामक कीमत और पावरफुल परफॉरमेंस के लिए जानी जाती है। नए TFT कंसोल और कनेक्टिविटी फीचर्स के जुड़ने के बाद, यह बाइक बाजार में KTM 390 Duke जैसी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मोटरसाइकिलों को और भी कड़ी टक्कर देगी।