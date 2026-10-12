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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 13 October 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किसे रहना होगा सतर्क? जानें सभी राशियों का हाल

Tue, 13 Oct 2026 04:36 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 13 Oct 2026 04:36 AM IST
सार

13 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ को काम और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 13 October 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेष राशि

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मेष राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से खुशियों और रौनक का माहौल बना रहेगा। व्यापार में सोच-समझकर उठाया गया कदम आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है। करियर को लेकर दोस्तों से बात करेंगे।

वृषभ राशि
आज किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सजग और सतर्क रहना जरूरी होगा। इसके अलावा बड़े-बुजुर्गों का विशेष सम्मान मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों की प्रतिभा और रचनात्मकता आज खुलकर सामने आएगी। पुरानी गलतियों से मिली सीख को साथ लेकर आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। रुका हुआ लेन-देन पूरा होने से भी मन को राहत मिलेगी।
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कर्क राशि
आज का दिन सफलता के साथ सावधानी बरतने का भी संकेत दे रहा है। इसलिए अपने काम और सेहत को लेकर लापरवाही न करें। किसी परिस्थिति में उलझन होने पर धैर्य बनाए रखें, क्योंकि शांत मन से समस्या का समाधान निकल सकता है। 

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को काम का ध्यान रखना होगा। किसी से वादा करने या बड़ा फैसला लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लें। नौकरी को लेकर कोई निर्णय बना सकते हैं। आज मिलने वाला कोई अनुभव आपको भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सीख दे सकता है, जिससे आगे सही फैसले लेने में मदद मिलेगी।

कन्या राशि
जल्दबाजी में लिया गया निर्णय परेशानी का कारण बन सकता है। किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें। परिवार के बड़े-बुजुर्गों को आज नई पहचान मिलेगी। आत्मविश्वास और साहस बढ़ने से आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में सहज महसूस करेंगे। 

तुला राशि
आज आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। यदि किसी सरकारी योजना में निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो उससे जुड़े सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है।

वृश्चिक राशि
आपका व्यक्तित्व और प्रभाव लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बनाने में मदद करेगा।  पैसों से जुड़े लेन-देन में स्पष्टता रखें और बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फैसला न लें। परिवार या कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा अवसर मिल सकता है, जो आपके मन में नई उम्मीद जगाएगा। 

धनु राशि
करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। परिवार में प्रेम और एकता का माहौल बना रहेगा। यदि आप किसी नई साझेदारी की योजना बना रहे हैं, तो आज इस दिशा में विचार आगे बढ़ सकता है। 

मकर राशि
अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी योजनाओं पर ध्यान बनाए रखें। अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से पूरा करें और किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय बातचीत से हल निकालने की कोशिश करें।

कुंभ राशि
नए लोगों से संपर्क बनेगा, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। कारोबार से जुड़ी कोई अटकी हुई डील पूरी होने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपकी विनम्रता और सच्चाई लोगों का दिल जीतने में मदद करेगी।

मीन राशि
आज का दिन खुशियों और शुभ समाचारों के साथ आगे बढ़ सकता है। यदि कोई नया मौका सामने आता है, तो अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हुए उसे स्वीकार करने पर विचार करें। कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बन सकती है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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