{"_id":"62777c11f400c16bd817af27","slug":"saptahik-mithun-rashifal-09-may-to-15-may-2022-weekly-gemini-horoscope-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gemini Weekly Horoscope (09 May To 15 May 2022): जानें कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह?","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}

Gemini Weekly Horoscope (09 May To 15 May 2022): जानें कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह?

ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आशिकी पटेल Updated Mon, 09 May 2022 12:45 AM IST

सार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला साबित होगा। इस सप्ताह किसी योजना में धन निवेश करते विशेष सावधानी बरतें और कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में ही करियर-कारोबार अथवा घर परिवार के किसी कार्यक्रम आदि में शामिल होने के लिए लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह जेब से ज्यादा धन खर्च होने के कारण आर्थिक चिंता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में परिजनों के साथ गलतफहमी पैदा होने के कारण वाद-विवाद हो सकता है। किसी भी घरेलू समस्या को सुलझाते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। रोजी-रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार बढ़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला साबित होगा। इस सप्ताह किसी योजना में धन निवेश करते विशेष सावधानी बरतें और कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको उदर संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। खान-पान का ख्याल रखें और चिंता की जगह चिंतन करें। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। प्रेम संबंधों में सोच-समझ कर कदम आगे बढ़ाएं और कोई भी बड़ा निर्णय भावनाओं में बहकर लेने से बचें। कठिन समय में जीवनसाथी का साथ सुकून देगा।

उपाय : प्रतिदिन गणपति की उपासना और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।