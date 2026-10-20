21 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, अधूरे काम होंगे पूरे

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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21 अक्तूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार और शुभ रह सकता है। कल का दिन कुछ राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और तरक्की के नए-नए अवसर लेकर आ सकता है। कल के दिन बिजनेस में कोई अच्छी डील हो सकती है, जिससे बैंक बैलेंस में इजाफा हो सकता है। कल के दिन मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कल का दिन किन-किन राशियों के लिए रहेगा भाग्यशाली।

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2 of 5 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

कल का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ-शानदार और अनुकूल रह सकता है। आय में इजाफे के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। करियर-कारोबार में नए प्रस्ताव मिलने की पूरी संभावना है। कल के दिन कार्यक्षेत्र में अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से बेहतर तालमेल बनेगा। कल के दिन निवेश के मामलों में लाभ मिलेगा।

3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

कल का दिन सिंह राशि वालों के लिए कामकाज के लिहाज से अच्छा और सकारात्मक रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को लिए नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। जो लोग कारोबार में है उनकी कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। कल का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा।

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4 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा बीतेगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नए तरह के संपर्कों बनेंगे जिससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में कामकाज के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ सकता है जिससे वहां पर आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा।

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