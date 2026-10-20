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21 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, अधूरे काम होंगे पूरे

Tue, 20 Oct 2026 06:11 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 20 Oct 2026 06:11 PM IST
सार

बुधवार, 21 अक्तूबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 21 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।

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kal ka rashifal 21 october ka rashifal know lucky zodiac sign
भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला
21 अक्तूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार और शुभ रह सकता है। कल का दिन कुछ राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और तरक्की के नए-नए अवसर लेकर आ सकता है। कल के दिन बिजनेस में कोई अच्छी डील हो सकती है, जिससे बैंक बैलेंस में इजाफा हो सकता है। कल के दिन मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कल का दिन किन-किन राशियों के लिए रहेगा भाग्यशाली। 

 
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वृषभ राशि - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
कल का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ-शानदार और अनुकूल रह सकता है। आय में इजाफे के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। करियर-कारोबार में नए प्रस्ताव मिलने की पूरी संभावना है। कल के दिन कार्यक्षेत्र में अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से बेहतर तालमेल बनेगा। कल के दिन निवेश के मामलों में लाभ मिलेगा। 
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सिंह राशि - फोटो : amar ujala
सिंह राशि
कल का दिन सिंह राशि वालों के लिए कामकाज के लिहाज से अच्छा और सकारात्मक रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को लिए नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। अधूरे काम पूरे होंगे।  जो लोग कारोबार में है उनकी कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। कल का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा। 
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कन्या राशि - फोटो : amar ujala
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा बीतेगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नए तरह के संपर्कों बनेंगे जिससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में कामकाज के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ सकता है जिससे वहां पर आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। 
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कुंभ राशि - फोटो : amar ujala
 कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन खास रहेगा। नई तरह की जिम्मेदारियां और उपलब्धियां हासिल हो सकती है। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और करियर-कारोबार में कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। आय में जबरदस्त इजाफा होगा। लेन-देन के मामलों में आपको पुराना धन वापस मिल सकता है। 

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