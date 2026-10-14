5 दिसंबर को छाया ग्रह राहु करेंगे मकर राशि में गोचर, इन राशियों को आर्थिक उन्नति के संकेत

ज्योतिष में राहु को पापी और मायावी ग्रह माना जाता है। राहु हमेशा से ही उल्टी चाल से चलने वाले छाया ग्रह होते हैं। राहु के राशि परिवर्तन या फिर चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को पड़ता है। राहु के गोचर करने से करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में खास बदलाव देखने को मिलता है। पंचांग गणना के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। राहु के गोचर करने से कुछ राशियों के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। अचानक धन प्राप्ति, नए तरह के असर और करियर में तरक्की के रास्ते मिल सकते हैं। आइए जानते हैं राहु के गोचर करने से किन राशियों को अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है।
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मेष राशि
- फोटो : amar ujala
मेष राशि पर राहु गोचर का प्रभाव
मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर करियर, कारोबार और आर्थिक योजनाओं के लिहाज से बहुत ही शुभ और अच्छा साबित होगा। नौकरीपेशा जातकों को नई तरह की जिम्मेदारियां और नए तरह के अवसर मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर मिल सकता है। कारोबार में आपको विस्तार का लाभ मिल सकता है। जल्दबाजी में किसी भी तरह का निवेश करने करने से आपको बचना होगा। इस दौरान आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि पर राहु गोचर का प्रभाव
राहु के गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। आय के नए-नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में आपको राहु के गोचर करने से फायदा मिलेगा। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा। नौकरी बदलने और कारोबार में कुछ नया करने में आपको कामयाबी मिलेगी।
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वृश्चिक राशि
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वृश्चिक राशि पर राहु के गोचर का प्रभाव
राहु का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहेगा। करियर-कारोबार और आर्थिक मामलों के लिहाज से आपके लिए योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकती है। कारोबार में नए तरह का प्रोजेक्ट और कामकाज में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों को उनकी मेहनत और काबिलियत का लाभ भरपूर मिलेगा। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।