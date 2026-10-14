5 दिसंबर को छाया ग्रह राहु करेंगे मकर राशि में गोचर, इन राशियों को आर्थिक उन्नति के संकेत





ज्योतिष में राहु को पापी और मायावी ग्रह माना जाता है। राहु हमेशा से ही उल्टी चाल से चलने वाले छाया ग्रह होते हैं। राहु के राशि परिवर्तन या फिर चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को पड़ता है। राहु के गोचर करने से करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में खास बदलाव देखने को मिलता है। पंचांग गणना के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। राहु के गोचर करने से कुछ राशियों के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। अचानक धन प्राप्ति, नए तरह के असर और करियर में तरक्की के रास्ते मिल सकते हैं। आइए जानते हैं राहु के गोचर करने से किन राशियों को अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है।