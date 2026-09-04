आज का राशिफल: वृषभ राशि वाले विरोधियों की गतिविधियों से सतर्क रहें, पढ़ें 5 सितंबर का राशिफल

वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको कई मामलों में फायदा पहुंचा सकती है। आप परिस्थितियों को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन हर किसी के मामले में अपनी राय देना जरूरी नहीं है। बिना मांगे दी गई सलाह कभी-कभी आपके लिए ही परेशानी खड़ी कर सकती है। खरीदारी के दौरान मनपसंद चीजें देखकर बजट बिगाड़ने से बचें। जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझकर खर्च करना आपके लिए बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का साथ और सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी छवि खराब करने या आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शांत रहकर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे तो उनकी कोशिश सफल नहीं होगी। माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। लंबे समय से अटके किसी काम में भी प्रगति के संकेत मिल सकते हैं।करियर: विरोधियों की गतिविधियों से सतर्क रहें।आर्थिक स्थिति: फिजूलखर्ची से बचें।प्रेम/विवाह: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।परिवार: माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।सलाह: बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।