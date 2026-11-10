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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 11 November 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वाले जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, पढ़ें 11 नवंबर का राशिफल

Wed, 11 Nov 2026 05:02 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 11 Nov 2026 05:02 AM IST
सार

आज घर-परिवार में सुख, शांति और खुशियों का माहौल बना रह सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

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aaj ka vrishabha rashifal 11 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज घर-परिवार में सुख, शांति और खुशियों का माहौल बना रह सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसे दूर करने के लिए दिन अनुकूल है। ससुराल पक्ष से कोई उत्साहजनक खबर मिलने की संभावना भी है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है।
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आपके काम और मेहनत की सराहना होगी तथा कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। आमदनी के लिहाज से स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन खर्च भी लगातार बने रह सकते हैं। इसलिए पैसों का प्रबंधन समझदारी से करें। खानपान में विशेष सावधानी बरतें, खासकर यदि आपको शुगर से संबंधित परेशानी रहती है। नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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