27 नवंबर का पंचांग: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
27 November Ka Panchang: 27 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं।
विस्तार
Panchang 27 November 2026: 27 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर आर्द्रा नक्षत्र और शुक्ल योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 27 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 27 नवंबर 2026
|तिथि
|तृतीया
|09:48 तक
|नक्षत्र
|आर्द्रा
|03:08 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|09:48 तक
|द्वितीय करण
|बव
|08:11 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शुक्रवार
|योग
|शुक्ल
|सूर्योदय
|06:53
|सूर्यास्त
|17:22
|चंद्रमा
|मिथुन राशि में
|राहुकाल
|10:49-12:08
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|मार्गशीर्ष
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:47-12:29
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:47-12:29
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:53
सूर्यास्त का समय- 17:22
चन्द्रोदय- 17:58
चन्द्रास्त- 07:37
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 08:12-09:31
राहुकाल10:49-12:08
यमगण्ड:02:45-04:04
दिन का चौघड़िया, 27 नवंबर 2026
दिन का चौघड़िया
- चर-सुबह 6:48 से 8:07 बजे तक
- लाभ-सुबह 8:07 से 9:26 बजे तक
- अमृत-सुबह 9:26 से 10:45 बजे तक
- काल-सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 बजे तक
- शुभ-दोपहर 12:05 से 1:24 बजे तक
- रोग-दोपहर 1:24 से 2:43 बजे तक
- उद्वेग-दोपहर 2:43 से शाम 4:02 बजे तक
- चर-शाम 4:02 से 5:22 बजे तक
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- रोग-शाम 5:22 से 7:02 बजे तक
- काल-शाम 7:02 से 8:43 बजे तक
- लाभ-रात 8:43 से 10:24 बजे तक
- उद्वेग-रात 10:24 से 12:05 बजे तक
- शुभ-रात 12:05 से 1:46 बजे तक
- अमृत-रात 1:46 से 3:27 बजे तक
- चर-सुबह 3:27 से 5:08 बजे तक
- रोग-सुबह 5:08 से 6:48 बजे तक