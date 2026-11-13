14 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 13 Nov 2026 07:35 PM IST
सार
14 November Ka Panchang: 14 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
विज्ञापन
विस्तार
Panchang 14 November 2026: 14 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शुला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। आइए जानते हैं 14 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:40 − 12:23
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 14 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:42
सूर्यास्त का समय- 17:21
चन्द्रोदय- 10:55
चन्द्रास्त- 21:20
आज का अशुभ मुहूर्त - 14 नवंबर 2026
गुलिक काल: 06:42 − 08:02
राहुकाल: 09:22 − 10:41
यमगण्ड: 13:21 − 14:41
14 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
विज्ञापन
आज का पंचांग- 14 नवंबर 2026
|तिथि
|पंचमी
|23:24 तक
|नक्षत्र
|पूर्वाषाढ़ा
|20:15 तक
|प्रथम करण
|बावा
|10:03 तक
|द्वितीय करण
|बालवा
|23:24 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शनिवार
|योग
|शुला
|30:18 तक
|सूर्योदय
|06:41
|सूर्यास्त
|17:22
|चंद्रमा
|धनु राशि में
|राहुकाल
|10:41 − 12:01
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:40 − 12:23
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:40 − 12:23
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 14 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:42
सूर्यास्त का समय- 17:21
चन्द्रोदय- 10:55
चन्द्रास्त- 21:20
आज का अशुभ मुहूर्त - 14 नवंबर 2026
गुलिक काल: 06:42 − 08:02
राहुकाल: 09:22 − 10:41
यमगण्ड: 13:21 − 14:41
14 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया
- काल- 06:38 - 07:59
- शुभ- 07:59 - 09:20
- रोग- 09:20 - 10:40
- उद्वेग- 10:40 - 12:01
- चर- 12:01 - 01:22
- लाभ- 01:22 - 02:43
- अमृत- 02:43 - 04:04
- काल- 04:04 - 05:25
- लाभ- 05:25 - 07:04
- उद्वेग- 07:04 - 08:44
- शुभ- 08:44 - 10:23
- अमृत- 10:23 - 12:02 15 नवंबर
- चर- 12:02 - 01:41 15 नवंबर
- रोग- 01:41 - 03:20 15 नवंबर
- काल- 03:20 - 04:59 15 नवम्बर
- लाभ- 04:59 - 06:38 15 नवम्बर
साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल
विज्ञापन