सूर्य करेंगे वृश्चिक राशि में गोचर, इन राशियों को करियर-कारोबार में मिल सकता है ऊंचा मुकाम

1 of 6 Surya Gochar 2026 - फोटो : AI







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16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। सूर्य 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर मंगल के स्वामित्व वाली राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य इस राशि में करीब एक महीने तक रहेंगे, फिर इसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में सूर्य और मंगल की आपस में मित्रता का भाव होता है। सूर्य के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि वालों को आने वाले दिनों में अच्छा लाभ मिल सकता है।

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2 of 6 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

सूर्य का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होगा। आय के नए-नए मौके मिलेंगे और अचानक से धन लाभ के अच्छे योग बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में लाभ होता हुआ मिल सकता है। निवेश से आपको अतिरिक्त लाभ के मौके मिलेंगे।

3 of 6 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ और अनुकूल साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों का कोई कानूनी मामला चल रहा है उनको उसमें जीत हासिल हो सकती है। लेन-देन में आपको सतर्क रहना होगा। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी।

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4 of 6 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होगी। जो लोग जमीन, मकान या फिर वाहन खरीदने के इच्छुक हैं उनको मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। परेशानियों से निजात मिलेगी।

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5 of 6 तुला राशि - फोटो : amar ujala