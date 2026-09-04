आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे, पढ़ें 5 सितंबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपका आत्मविश्वास सकारात्मक सोच के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिन की शुरुआत नई उम्मीदों और उत्साह के साथ हो सकती है। यात्रा, घूमने-फिरने या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात के दौरान आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है, जो आने वाले समय में आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। पुराने समय से अधूरे पड़े कामों को दोबारा पूरा करने का मौका मिलेगा और उनकी रफ्तार भी बढ़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। थोड़ी-सी अतिरिक्त मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है। जीवनसाथी की किसी उपलब्धि या सफलता से घर में खुशी का माहौल बनेगा। परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं। घर का माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए बातचीत में संयम रखें। आपकी मधुर वाणी कई उलझनों को आसानी से सुलझा सकती है।करियर: रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे।यात्रा: महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।विद्यार्थी: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मेहनत बढ़ाएं।दांपत्य: जीवनसाथी की सफलता से खुशी मिलेगी।सलाह: पारिवारिक फैसलों में जल्दबाजी न करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।